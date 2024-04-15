تكنولوجيا: ظهور الحاسب المحمول AOKZOE A2 Ultra لأول مرة كمنافس لـ MSI Claw مع معالج Intel Core Ultra المتطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة AOKZOE رسميًا جهاز A2 Ultra في حدث Intel Extreme Masters Chengdu 2024. وكما كشفت العلامة التجارية سابقًا، فإن جهاز الألعاب المحمول يحتوي على معالج متطور من مجموعة Intel Meteor Lake.

ولكن مع هذا الكشف، تمكنا من التعرف على وحدة المعالجة المركزية بالضبط، والتي تصادف أنها Intel Core Ultra 7 155H.

هذا هو نفس المعالج الذي ستجده في الإصدار الأعلى من جهاز الألعاب المحمول MSI Claw الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ومع ذلك، حتى مع الشريحة المتطورة هذه، فإن AOKZOE A2 Ultra لا يقدم أداء أفضل من بعض أجهزة الألعاب المحمولة الشهيرة الأخرى، مثل Asus ROG Ally مع Z1 Extreme أو Lenovo Legion Go .

وفي حين حققت Intel تقدمًا على جانب iGPU من خلال معالجات Meteor Lake، فإن MSI Claw المتوفر بالفعل مع Core Ultra 7 155H يكافح ضد Z1 Extreme الموجود في ROG Ally.

جدير بالذكر أن ROG Ally المتطور أرخص حتى من MSI Claw الذي بلغ الحد الأقصى. لذلك، ليس الأمر كما لو أن جهاز Intel المخصص للألعاب له اليد العليا من حيث القيمة.

بالحديث عن ذلك، لم تقل AOKZOE أي شيء عن سعر A2 Ultra حتى الآن. لكنها كشفت عن جميع المواصفات الأساسية لجهاز الحاسب المحمول المخصص للألعاب.

يتميز AOKZOE A2 Ultra بشاشة مقاس 7 بوصات بدقة 1920 × 1200 بكسل ويمكن تجهيزه بما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPPDR5X التي تعمل بسرعة 7467 ميجاهرتز.

أما بالنسبة للتخزين، فهناك فتحة PCIe 4.0 لـ SSD، وللحفاظ على برودة وحدة المعالجة المركزية، يحتوي جهاز الألعاب المحمول على مروحة تبريد نشطة.

إلى جانب ذلك، يعمل جهاز الألعاب المحمول AOKZOE الجديد بنظام Windows 11، ويحتوي على اتصال Bluetooth 5.4 و WiFi 7 للاتصال اللاسلكي المستقر، ويزن 666 جرامًا.

علاوةً على ذلك، فهو لديه مشغلات تناظرية Hall Effect مع أضواء RGB دائرية. ومن ناحية البطارية، يحتوي A2 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 12600 مللي أمبير، والتي تعد بتوفير 3 ساعات من وقت التشغيل بدون توقف.

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