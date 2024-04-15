شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.40% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 15 أبريل بنسبة 1.40 %، ليصل السعر الحالي لعملة البيتكوين إلي 62,897 دولارًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة الخاص بـ Gadgets360، في البورصات الدولية مثل Binance، يتم تداول BTC بسعر 67320 دولارًا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex، إيدول باتيل، إن سعر البيتكوين انخفض بشكل أساسي بسبب زيادة عمليات التصفية وتزايد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

شهد عدد أقل من العملات المشفرة انخفاضات في الأسعار إلى جانب البيتكوين اليوم الاثنين، وتشمل هذه Tether وTron وMonero وQtum وCircuits of Value.

أظهرت الأثير بعض النمو في الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع على عكس البيتكوين. مع مكاسب بنسبة 3.93 %، يتم تداول ETH بسعر 3,126 دولارًا، على الرغم من هذه الأرباح الطفيفة التي تمكنت ETH من عكسها في الأيام الماضية، فإن الأصل لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي تم تحديده سابقًا عند 4500 دولار.

تمكنت بعض العملات المشفرة اليوم الاثنين من تحقيق أرباح، وتشمل هذه العملات Binance Coin وSolana وUSD Coin وRipple وDogecoin وCardano، كما سجلت Avalanche وShiba Inu وBitcoin Cash وPolkadot وChainlink وPolygon وLitecoin وUniswap مكاسب صغيرة.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 5.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأظهرت قيمة السوق، اعتبارًا من اليوم الاثنين، 2.37 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.