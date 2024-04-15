شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تعلق أكثر من 2 مليون حساب هندى بسبب انتهاك سياستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة X (تويتر سابقًا) المملوكة لشركة Elon Musk تقرير الامتثال الشهرى، الذي يكشف أن الشركة حظرت أكثر من 213000 حساب في الهند في الفترة ما بين 26 فبراير و25 مارس.

واستشهدت بالانتهاكات المتعلقة بالترويج للاستغلال الجنسى للأطفال والعري غير الرضائي باعتبارها الأسباب الرئيسية للحظر ، كما تم حظر بعض الحسابات بسبب قيام المستخدمين بالترويج للإرهاب على المنصة.

وبحسب التقرير، فقد تم حظر 212,627 حسابًا خلال الفترة المحددة لتورطها في الترويج لمحتوى غير قانوني وضار، بالإضافة إلى ذلك اتخذت شركة X إجراءات ضد 1235 حسابًا تبين أنها تروج للإرهاب على منصتها في الهند.

وهناك العديد من الإجراءات التي تم وضعها منذ فترة طويلة على منصتنا والتي تتعلق بالتخفيف من الاستغلال الجنسي للأطفال والنشاط الإرهابي.

ولا يتسامح X مع أي مادة تعرض الاستغلال الجنسي للأطفال أو تروج له، وهذا يشمل الوسائط والنصوص وذكر التقرير أن الرسوم التوضيحية أو الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

ووسط المخاوف المتزايدة بشأن انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، يبدو أن منصات مثل X تكثف جهودها لمكافحة مثل هذه الأنشطة والحفاظ على بيئة مواتية للخطاب الصحي، وردًا على شكاوى المستخدمين، أبلغت منصة التواصل الاجتماعي أيضًا عن تلقي 5158 شكوى من المستخدمين في الهند خلال نفس الفترة المشمولة بالتقرير، و يهدف الحظر إلى تسليط الضوء على مبادرة المنصة لمعالجة مخاوف المستخدمين بسرعة وفعالية من خلال آليات معالجة التظلمات.

وجاء في التقرير: "لقد قمنا بمعالجة 86 شكوى كانت بمثابة استئناف على تعليق الحساب، وقد تم حلها جميعًا وإرسال الردود المناسبة، وقد ألغينا 7 من عمليات تعليق الحسابات هذه بعد مراجعة تفاصيل الوضع، ولا تزال الحسابات المبلغ عنها المتبقية معلقة".

وبينما ظلت غالبية الحسابات المبلغ عنها معلقة، أقرت الشركة بإلغاء التعليق لسبعة حسابات بعد مراجعة ظروف محددة.

ومع ذلك، فقد حافظت على تعليق الحسابات المبلغ عنها المتبقية بما يتماشى مع سياساتها ومبادئها التوجيهية، بالإضافة إلى ذلك، تلقت X 29 طلبًا يتعلق باستفسارات عامة عن الحساب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يشير إلى المشاركة النشطة للمنصة مع المستخدمين في مختلف القضايا.