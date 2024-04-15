تكنولوجيا: أجهزة Pixel 9 و Fold 2 و Tablet 2 المزودة بتقنية 5G تحصل على مودم سامسونج جديد مزود باتصال عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير جديد، ستحصل أجهزة Pixel القادمة من جوجل، بما في ذلك سلسلة Pixel 9 و Pixel Fold 2 و جهاز Pixel Tablet المتصل بشبكة 5G، على مودم خلوي جديد، وهي ترقية طال انتظارها.

منذ إعادة تشغيل Tensor الكبيرة، انتقلت جوجل بعيدًا عن أجهزة مودم كوالكوم المثبتة والمقترنة بمعالجات Snapdragon إلى أجهزة مودم سامسونج التي تعمل مع قاعدة Exynos التي يعتمد عليها Tensor.

قامت جوجل أولاً بترقية المودم المقترن بـ Tensor في سلسلة Pixel 7 ولكنها اعتمدت على نفس المودم (وإن كان تحديثًا أحدث قليلاً له) في سلسلة Pixel 8.

وعلى الرغم من أن المودم كافٍ إلى حد معقول، إلا أنه لا يزال يواجه صعوبات في المناطق ذات الاتصال المنخفض، كما أنه أقل كفاءة في استخدام الطاقة.

الآن، يبدو أن جوجل تخطط لتزويد Pixel 9 والأجهزة الأخرى بمودم محدث. إذ تفيد تقارير Android Authority أن هواتف Pixel 9 و Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro “XL” سيتم تزويدها بمودم جديد.

ومع ذلك، فإن هذا المودم، الذي سيكون جزءًا من Tensor G4، ستظل تقدمه شركة سامسونج؛ الجيل الجديد يُشار إليه بـ 5400، ارتفاعًا من 5300 المقترن بـ Tensor G3.

من الواضح أنه سيتم استخدام نفس المودم في Pixel Fold 2 القادم بالإضافة إلى جهاز Pixel Tablet غير المعروف سابقًا والمتصل بشبكة 5G.

وفي شهر فبراير، أبلغ موقع 9to5Google عن الأسماء الرمزية المحتملة لجهاز Pixel Tablet 2، بما في ذلك الاسم الرمزي “clementine” المذكور في هذا التقرير، مما يؤكد أن هذا في الواقع تكملة لجهاز Pixel Tablet. لا يوفر جهاز Pixel Tablet الحالي أي اتصال خلوي.

وبحسب ما ورد تمت ترقية المودم الجديد من ناحية البرنامج، لكن من غير الواضح كيف يتغير الجهاز. الترقية الوحيدة الواضحة هي دعم 3GPP Rel.17 مواصفات 5G والتي تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ومن الناحية الفنية، يدعم المودم الموجود في أجهزة Pixel أيضًا القمر الصناعي، ولكن لم يتم استخدامه بعد، ويستخدم إصدارًا أقدم من مواصفات 5G.

وإلى جانب هذا الدعم الإضافي، ستستخدم وحدات البكسل التي تدعم الأقمار الصناعية تطبيق “بوابة القمر الصناعي” والذي سيتم استخدامه للمستخدم من خلال طوارئ SOS.

ووفقا لهذا التقرير، سيتم طرح أسئلة أساسية على المستخدمين لتحديد حالة الطوارئ، مع منحهم خيار إخطار جهات الاتصال، وإرسال رسائل مع خدمات الطوارئ.

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