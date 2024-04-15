شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الاثنين، قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، على صاروخ من طراز "لونج مارش-2 دي".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصاروخ انطلق عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين 12 : 06 صباحاً بتوقيت مصر من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين، وأرسل القمر الاصطناعي (قاوجينج - 301) إلى المدار المحدد مسبقاً.

وأضافت أن القمر الاصطناعي سيوفر خدمات تجارية لاستشعار البيانات عن بعد للمجالات الصاعدة مثل الزراعة الرقمية، ونمذجة المعلومات الحضرية، والبث المباشر ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى المجالات التقليدية مثل مسح الأراضي ورسم الخرائط، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والرصد البحري.

وأشارت إلى أن هذه تعد مهمة الإطلاق رقم 516 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".