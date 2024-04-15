شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا عن تسريح 14000 موظف: سيساعد الشركة على توفير التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الرئيس التنفيذي للشركة Elon Musk بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين لإبلاغهم بعمليات التسريح من العمل التي ستؤثر على أكثر من 10% من القوى العاملة في تسلا، في حين أن العدد الدقيق غير معروف حاليًا، تدعي شركة Electrek أن هذا هو حوالي 14000 موظف، وتأتي هذه الأخبار بمثابة مفاجأة لأنه تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن Musk يخطط لزيادة رواتب مهندسي Tesla، حتى لا يجذبهم OpenAI بعروض رواتب أعلى، وفقاً لموقع indiatoday.

تقول الرسالة الإلكترونية إن الجولة الأخيرة من عمليات تسريح العمال ستساعد شركة تسلا على تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويؤكد ماسك أن القرار صعب، لكن من المهم أيضًا الاستعداد لدورة مرحلة النمو التالية.

قال ماسك: "على مر السنين، حققنا نموًا سريعًا مع توسع العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم. ومع هذا النمو السريع، كانت هناك ازدواجية في الأدوار والمهام الوظيفية في مجالات معينة، وبينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو"، وأضاف "كجزء من هذا الجهد، قمنا بمراجعة شاملة للمنظمة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10% على مستوى العالم".