تكنولوجيا: هواوي تشارك إعلان تشويقي لسلسلة هواتف Huawei Pura 70 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على خطط الشركة لإطلاق سلسلة Huawei Pura 70 قريباً.

أكدت هواوي في الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً على خططها لإطلاق سلسلة P70، على أن تقدم هذه الإصدارات باثنان من المواصفات الرئيسية التي تشمل تصميم مثلث لوحدة الكاميرة الخلفية، وعلامة “Pura” التجارية.

ولقد شارك “Richard Yu” الرئيس التنفيذي لشركة هواوي إعلان تشويقي جديد يؤكد على تغيير علامة سلسلة P إلى علامة “Pura” التجارية التي تستهدف التركيز على التصميم، وأحدث التقنيات وأيضاً المواصفات العصرية.

كما أشارت هواوي في فيديو تشويقي إلى أن الشركة طورت سلسلة Pura 70 بتركيز خاص على 5 من العناصر الرئيسية التي تشمل الإبداع، والتصميم الكلاسيكي إلى جانب المواصفات العصرية، مع تصميم وحدة الكاميرة المثلث.

يذكر أن الإعلانات التشويقية لم تقدم نظرة كاملة على تصميم سلسلة Pura 70 حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة.

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