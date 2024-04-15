شكرا لقرائتكم خبر عن مستعرضا أهم الأرقام.. تفاصيل منتدى الاتصالات والتقنية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024

الدمام - شريف احمد - تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية النسخة العاشرة من "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024" في الرابع والعشرين من أبريل الجاري.ويأتي برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه.ويقام في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بالتعاون مع شركة "IDC” السعودية ، فيما يهدف المنتدى إلى استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة.كما يستعرض العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي، والكشف عن توجهات القطاع المستقبلية.

وسينعقد المنتدى بحضور ومشاركة قادة قطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة، كما يستضيف نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين.

فيما ستشهد أعماله إقامة جلسات حوارية وعروضاً تقديمية لتسليط الضوء على مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية، وتوجهات IDC"" للمملكة والعالم في 2024، كذلك عرض الأداء المالي للقطاع في "أرقام".

الإنترنت في السعودية

المنتدى سيكشف أيضا عن النسخة الأحدث من تقرير إنترنت السعودية والذي يتناول أهم الأرقام المتعلقة بانتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة.يضاف إلى ذلك، تتطلع الهيئة إلى إبراز ما تتمتع به المملكة من مقومات استثمارية وممكنات تعزز نمو الاقتصاد الرقمي وتقود لزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة.وتدعو الهيئة المهتمين والمختصين لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، من خلال زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني، اضغط هنا.