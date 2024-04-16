تكنولوجيا: ارتفاع حصة سامسونج في سوق الهواتف الذكية بنسبة 7.8 بالمئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير IDC عن سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2024 أن شركة سامسونج استعادت المركز الأول من شركة أبل، ولكن كان ذلك بسبب انخفاض مبيعات أبل أكثر من مبيعات سامسونج المرتفعة.

شحنت سامسونج إجمالي 60.1 مليون هاتف ذكي في الربع الأول، أي أقل بنسبة 0.7 بالمئة عن نفس الربع من عام 2023 عند 60.5 مليونًا.

ومع ذلك، فإن مبيعات شركة أبل البالغة 50.1 مليونًا في الربع الأول من عام 2024 انخفضت بنسبة 10 بالمئة تقريبًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت السوق العالمية ربعها الإيجابي الثالث على التوالي مع شحن 289.4 مليون وحدة؛ بزيادة 7.8 بالمئة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، عادت شركة شاومي إلى مستواها مع زيادة في المبيعات بنسبة 33.8 بالمئة على أساس سنوي، أي 40.8 مليون وحدة.

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