تكنولوجيا: موقع YouTube يتخذ إجراءات صارمة ضد تطبيقات الجهات الخارجية التي تحظر الإعلانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد حملة حظر الإعلانات، يلاحق موقع YouTube بشكل صريح تطبيقات الجهات الخارجية، غالبًا ما تكون على الأجهزة المحمولة التي تسمح للمشاهدين بتخطي الإعلانات.

وقد أعلن موقع YouTube اليوم أنه “يعمل على تعزيز التطبيق على تطبيقات الجهات الخارجية التي تنتهك شروط خدمة YouTube، وتحديدًا تطبيقات حظر الإعلانات“.

سيرى المستخدمون رسالة الخطأ “المحتوى التالي غير متوفر في هذا التطبيق” أو قد يواجهون “مشكلات التخزين المؤقت” عندما يحاولون تشغيل المحتوى من خلال هذه التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

يتم تقديم خدمة YouTube Premium، والتي وصل عدد مشتركيها إلى 100 مليون مشترك في شهر فبراير، كحل لأولئك الذين يفضلون تجربة خالية تمامًا من الإعلانات.

ويقول موقع الفيديو الخاص بشركة جوجل إنه يسمح فقط لتطبيقات الجهات الخارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها عندما تتبع شروط خدمة خدمات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة.

ومن الآن فصاعدا، ستتخذ الشركة إجراءات صارمة ضد العملاء الذين ينتهكون هذه السياسات.

المصدر