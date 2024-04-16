تكنولوجيا: جوجل تعمل على منع عمليات التنشيط غير المقصودة لدائرة البحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحدثت أحدث حلقة من برنامج البودكاست الشهير Made by Google مع فريق التطوير الذي يقف وراء ميزة دائرة البحث او Circle to Search (CtS).

وعلى ما يبدو، فقد أمضى الفريق الكثير من الوقت في التفكير في أسرع طريقة للوصول. كان من المهم بالنسبة لهم أن تتمكن من الوصول إلى الميزة في أي مكان عبر نظام التشغيل.

وقد وصلوا بالطبع إلى الضغط لفترة طويلة على شريط الإيماءات أو زر الصفحة الرئيسية لتنشيط دائرة البحث.

فمن خلال التنقل بثلاثة أزرار، يحل CtS محل تنشيط المساعد، حيث يتعين على المستخدمين استخدام اختصار التطبيق أو زر الطاقة أو الكلمة المهمة.

جدير بالذكر ان البعض الذي يستخدم التنقل بالإيماءات، يشتكي من تشغيل ميزة Circle to Search عن طريق الخطأ. ولحسن الحظ، فإن جوجل على دراية بذلك.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى الإقرار الصريح بأن وظيفة “Circle to Search تعمل بالفعل مع Lens”.

وعلى ما يبدو، فقد تم ضبط اختيار المنطقة بدقة شديدة للغاية عبر الكثير من الاختبارات بحيث تكون دقيقة للغاية.

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