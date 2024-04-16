شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق برنامج دردشة آليا خاصا بها فى الهند.. اعرف كيفية استخدامه على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Meta أخيرًا مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها على WhatsApp، مما يسمح للمستخدمين بدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في تجربة المراسلة الخاصة بهم.

حاليًا، يتوفر Meta AI الجديد باللغة الإنجليزية فقط ويقتصر على عدد قليل من البلدان المختارة، بما في ذلك الهند، كما إنه يوفر للمستخدمين القدرة على إجراء محادثات والعثور على المعلومات والحصول على توصيات مباشرة داخل WhatsApp.

تمامًا مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google، وCopilot من Microsoft، توفر ميزة Meta AI في WhatsApp مجموعة متنوعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الإجابة على الأسئلة حول مواضيع مختلفة، وإنشاء النصوص والصور، وترجمة اللغات، واقتراح الأفكار.

ويمكن للمستخدمين التفاعل مع Meta AI في الدردشات الجماعية لطلب المشورة، وطلب تحديثات الأخبار، وحتى إنشاء صور باستخدام المطالبات في مربع الدردشة المخصص، كل ذلك ضمن محادثات شخصية أو جماعية.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن محادثات WhatsApp العادية تستخدم التشفير الشامل، فإن أي شيء تطلبه من Meta AI داخل المحادثة لا يتم تشفيره.

وفقًا لـ Meta، هذا لأنهم يستخدمون بيانات المستخدم ويطالبون بتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، ويمكن لـ Meta AI فقط قراءة الأسئلة التي تشير إلى @Meta AI والرد عليها.

وتقول ميتا ، كما هو الحال دائمًا تظل رسائلك ومكالماتك الشخصية مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أنه لا يمكن حتى لـ WhatsApp أو Meta رؤيتها أو الاستماع إليها.



كيفية استخدام Meta AI على WhatsApp

تقوم Meta بطرح Meta AI على WhatsApp تدريجيًا، للتحقق مما إذا كنت قد تلقيت التحديث، قم أولاً بتحديث تطبيق WhatsApp الخاص بك إلى أحدث إصدار متاح على Play Store أو App Store، بمجرد التحديث، تحقق من وجود أيقونة دائرية جديدة باللون الأرجواني والأزرق أعلى دردشة WhatsApp الخاصة بك، وبالنسبة لمستخدمي iOS، ستظهر الأيقونة في الزاوية اليمنى العليا من تطبيق WhatsApp بالقرب من أيقونة الكاميرا.

وإذا كانت أيقونة Meta AI متاحة، فاضغط عليها، واقبل الشروط، وسيتم فتح برنامج Meta AI chatbot الخاص بك على WhatsApp، في برنامج الدردشة الآلي هذا، يمكنك طرح أسئلة على Meta AI أو التفاعل أو حتى إنشاء صور باستخدام المطالبات، ويمكنك أيضًا استخدام Meta AI في كل من الدردشات الشخصية والجماعية على WhatsApp.

لاستخدام Meta AI في محادثات WhatsApp:

1 افتح الدردشة أو الدردشة الجماعية على WhatsApp حيث تريد استخدام الذكاء الاصطناعي.

2 اكتب "@" في حقل الرسالة، ثم اضغط على "Meta AI".

3 إذا طُلب منك ذلك، فاقرأ الشروط واقبلها.

4 اكتب المطالبة الخاصة بك، بالنسبة للصور يمكنك كتابة مطالبات مثل "إنشاء صورة لخنزير طائر"، على غرار كيفية استخدام المطالبات في DALL-E أو Copilot.

اضغط على إرسال، سيتم عرض استجابة الذكاء الاصطناعي في الدردشة.

5 يمكنك أيضًا الرد على الرسائل الواردة من Meta AI:

* اسحب لليمين على رسالة AI.

* اكتب رسالتك.

* اضغط على إرسال.

بينما يمكن لـ Meta رؤية المحادثات المميزة بـ Meta AI، فإنها توفر أيضًا للمستخدمين خيار حذف الدردشات الفردية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو طلب حذف المعلومات التي تمت مشاركتها مسبقًا مع Meta AI