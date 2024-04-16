شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صدور وثيقتي تنظيمات الرصد الفضائي وطلب تصريح تقديم الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الرصد الفضائي

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة "تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)" ووثيقة "طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)"، التي تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير سوق خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات ذات قيمة مضافة.وبيّنت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار الوثيقتين، إلى منح أول تصريح في قطاع الفضاء في المملكة لجهة تتولى إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO) وتعمل كسوق وممكّن رقمي، حيث تستهدف جمع ومعالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية مثل صور مراقبة الظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس، بالإضافة إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات ذات قيمة مضافة.وأبرزت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ما تتضمنه وثيقة "طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)"، من متطلبات للراغبين في الحصول على التصريح، والالتزامات ذات الصلة بما يضمن حقوق المستفيدين وسلامة تداول البيانات وحفظها.وتحث الهيئة الراغبين بتقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) على الاطلاع على الوثائق وتقديم طلب الحصول على التصريح من هنا.