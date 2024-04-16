ظهرت في سلطنة عمان والإمارات.. الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر لـ «السحابة الخضراء»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حقيقة تعرض مصر للسحابة الخضراء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد،في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن هذه السحب الداكنة تدل على أنها تحمل كمية كبيرة جدا من الأمطار والتي يتوقع منها سقوط أمطار غزيرة جدا.

وعن تعرض مصر لهذه السحب، أوضحت "غانم" أن هذه الحالة الجوية التي يشهدها الخليج لا تشكل أي خطر على مصر، ولا تتأثر مصر بهذه الظواهر العنيفة، بل تتأثر بحالة جوية مختلفة تمامًا من ارتفاع درجات الحرارة واستقرار في الأحوال الجوية وأجواء ربيعية.

وأضافت أن سبب تكون السحب باللون الداكن في الخليج يرجع إلى قوة المنخفض الجوي السطحي وكميات الرطوبة في الأرض، والتي تتطور في طبقات الجو العليا وتتحول إلى سحب رعدية بغزارة.

وفي السياق، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات والصور التي تظهر بها السحابة الخضراء في السماء مع أجواء غائمة بالسحاب، وزعم عدد كبير أن تلك السحابة قد يتبعها عاصفة وأمطار غزيرة.