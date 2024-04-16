تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن كاميرة Insta360 X4 تنطلق بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت كاميرة Insta360 X4 بشكل رسمي اليوم بميزة تسجيل الفيديو بدقة 8K، وعمر بطارية أطول مع عدد من التحسينات.

تأتي كاميرة Insta360 X4 من فئة الكاميرات 360 درجة، والأولى بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، ودعم ترميز H.265، كما تم تعزيز معدل البث إلى 200 ميجابت في الثانية.

كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 5.7K عند معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 100 إطار لكل ثانية.

أيضاً تأتي الكاميرة بنمط “Me” الذي يدعم التركيز على المستخدم ليكون داخل الإطار دائماً، لذا لن يحتاج المستخدم لمعالجة اللقطات لاحقاً، على أن يدعم هذا النمط تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، ودعم دقة 1080 بيكسل بميزة التكبير حتى 3 مرات.

وتدعم الكاميرة أيضاً نمط “MaxView” لتسجيل مقاطع فيديو بمجال رؤية 170 درجة، ودقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وفي نمط تصوير “Timelapse” يعزز تسجيل الفيديو إلى دقة 11K.

من جانب أخر تضم الكاميرة شاشة بخاصية اللمس وحجم 2.5 إنش، وطبقة حماية Gorilla Glass، مع اثنان من عدسات “fish eye”، كما تأتي الكاميرات بواقي للعدسات قابل للإزالة لمنع الخدوش.

ويدعم الكاميرة بطارية بقدرة 2290 mAh لعمر شحن يصل إلى 135 دقيقة في نمط تسجيل فيديو بدقة 5.7K عند 30 إطار لكل ثانية، بينما يصل عمر الشحن إلى 75 دقيقة مع تسجيل فيديو بدقة 8K.

كما تأتي كاميرة Insta360 X4 بميزة دعم مقاومة الماء عند عمق 10 أمتار تحت الماء، أيضاً تأتي الكاميرة مع حافظة شفافة للغوص لعمق أكبر يصل إلى عمق 50 متر.

أيضاً تدعم الكاميرة التشغيل بكفاءة في البيئات الباردة بدرجة تصل إلى 20 درجة مئوية أثناء رحلات التزلج، وتتميز الكاميرة بوزن 203 جرام.

وترتكز الكاميرة على مستشعر بحجم 1/2 إنش، لدعم لقطات ثابتة بدقة 72 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة بدءاً من اليوم على أمازون بسعر 500 دولار.

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