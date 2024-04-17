شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إنشاء "استنساخ رقمى" للأشخاص لحضور اجتماعات Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤسس شركة Delphi، أنه يستخدم ملفات podcast ومقاطع الفيديو وملفات PDF وغيرها من المحتويات المماثلة لإنشاء نسخة دقيقة قادرة على محاكاة أفكار المستخدم وكلامه، ويمكن أن تستغرق العملية أقل من ساعة واحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال دارا لادجيفارديان، مؤسس شركة Delphi، إن المبدعين عبر الإنترنت وأصحاب النفوذ ومحترفي الأعمال يستخدمون دلفى لإنشاء نسخ لأنفسهم وتعليم شخصياتهم الرقمية التفاعل تمامًا مثل الشخص الحقيقي، وذلك من خلال حضور احتماعات Zoom والرد على البريد الالكترونى.



تفرض الشركة رسومًا شهرية على النسخ الرقمية، بدءًا من 19 دولارًا وحتى 399 دولارًا، ولكن يمكن للعملاء الدفع مقابل المزيد من الميزات مثل رقم الهاتف المستنسخ.



يمكن للمؤثرين أيضًا ربط إبداعاتهم الرقمية بتطبيقات مثل Spotify وInstagram، لكن شركة Delphi تحصل على عمولة تتراوح بين 15% إلى 10%.



وأوضح لادجيفارديان أن العملاء يأتون إلى "Clone Studio" في دلفي لإنشاء نسخة افتراضية لأنفسهم"، قائلا: "سيتعلم المستنسخ كيف يفكر المستخدم في العالم"، مضيفا "لدينا درجة استعداد لإظهار مدى استعداد الاستنساخ لتمثيل ذلك الشخص".



ويمكنهم أيضًا تحميل أصواتهم، حتى يتعلم المستنسخ كيف يتحدثون أيضًا، ويتعين على الأشخاص إظهار معرف صورة دلفي أثناء إنشاء "الاستنساخ" الخاص بهم حتى لا يتمكن الأشخاص من إنشاء نسخ غير مصرح بها لانتحال شخصية الآخرين.



وقال لادجيفارديان، إن المدربين والخبراء يستخدمون الخدمة للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، ويعتقد لادجيفارديان أنه في يوم من الأيام سيكون لدى الجميع نسخة مستنسخة.



وتابع المؤسس المشارك: "سنطلق مكالمات الفيديو في نهاية شهر مايو، حتى تتمكن من إرسال نسختك إلى Zoom أو Google meet لعقد الاجتماعات نيابةً عنك، والإجابة على الأسئلة وجمع المعلومات".