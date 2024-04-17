تكنولوجيا: جوجل يمكنها الآن تحويل النص الموجود على موقع الويب إلى إعلانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Google AdSense لأول مرة تنسيقًا جديدًا لمواقع الويب يعمل على تحويل النص الموجود على الموقع إلى اختصار لبحث جوجل، وهو متاح بدءًا من اليوم لمالكي المواقع، حيث تضع “الأهداف الإعلانية” في Google AdSense روابط في نص موجود على صفحة ويب يمكن تشغيلها في بحث جوجل.

يعمل هذا التنسيق الجديد، الذي لا يتطلب ملفات تعريف ارتباط تابعة لجهات خارجية لعرض الإعلانات ذات الصلة، على تراكب نتائج البحث على الصفحة التي تشاهدها عند النقر فوق الرابط.

يمكن أن تؤدي نقاط الارتساء الموجودة أسفل الصفحة أيضًا نفس الوظيفة، وذلك باستخدام النص الموجود في الصفحة للعثور على المحتوى ذي الصلة لعرضه على المستخدمين من البحث.

لاحظت جوجل أيضًا أن الروابط وأدوات التثبيت في تنسيق أهداف الإعلان الجديد هذا لا يستبعد بعضها بعضًا.

يمكن للمواقع اختيار عرض أحدهما أو الآخر، لكن الشركة تقول إنها “تعمل بشكل أفضل معًا“.

وتطلب جوجل أيضًا من مالكي المواقع عدم تعزيز الإشارات إلى منتجات معينة على الصفحة كوسيلة لزيادة عدد مرات عرض نوايا الإعلان (نصيحة ستتجاهلها العديد من المواقع بالتأكيد). والجدير بالذكر أن كلا التنسيقين يعملان أيضًا عبر الأنظمة الأساسية للجوال وسطح المكتب.

توضح جوجل، من خلال صفحات دعم متعددة تصف شكل الإعلان الجديد هذا، أن مربعات التراكب هذه تعرض “عددًا من الإعلانات ذات الصلة” بمحتوى الصفحة.

ومع ذلك، ليس من الواضح بشكل مباشر ما إذا كانت جميع الإعلانات المعروضة من البحث تُنسب إلى الناشر.

ومع روابط الغرض الإعلاني على وجه الخصوص، تقول جوجل إنها ستحدد تلقائيًا عدد الروابط المعروضة، قائلة إنها “ستحافظ على تجربة مستخدم جيدة” من خلال تحديد عدد الروابط على عدد كلمات الصفحة.

يتوفر شكل الإعلان الجديد هذا اليوم لناشري AdSense وهو قابل للاشتراك.

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