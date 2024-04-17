تكنولوجيا: ‏Razer تطلق لوحة الفارة Firefly V2 Pro المزودة بإضاءة RGB بسعر 899 يوان (124 دولارًا)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Razer قد أصدرت لوحة فارة متميزة جديدة، وهي Razer Firefly V2 Pro، المتوفرة باللونين الأبيض والأسود مقابل 899 يوان (حوالي 124 دولارًا أمريكيًا) على موقع JD.com.

تأتي اللوحة بالفعل في السوق الدولية مقابل 99 دولارًا. وهي تتميز بتصميم كامل بإضاءة خلفية RGB مع 16.8 مليون لون ومجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة للاختيار من بينها.

يمكنك تخصيص تأثيرات الإضاءة هذه من خلال برنامج Synapse 3 من Razer (المعروف سابقًا باسم Razer Chroma).

علاوةً على ذلك، تتميز لوحة Firefly V2 Pro بـ 15 منطقة إضاءة Razer Chroma RGB مميزة للحصول على جمالية قابلة للتخصيص حقًا.

تحتوي Razer Firefly V2 Pro على كابل Type-C قابل للفصل بطول 2.1 متر للاتصال وتحتوي ايضًا على منفذ USB 2.0 مدمج.

يتيح لك منفذ USB الإضافي هذا توصيل فارة سلكية أو أجهزة طرفية أخرى، مما قد يقلل من التداخل مع أداء الفارة اللاسلكية.

يبلغ حجم لوحة الفارة 360 × 278 ملم، ويبلغ سمكها 4.5 ملم وتزن 645 جرامًا. ويتميز السطح بملمس محفور بدقة مصمم لتحسين وقت الاستجابة مع موازنة التحكم والسرعة لمختلف السيناريوهات داخل اللعبة.

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