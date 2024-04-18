شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنجح أبل فى توسيع قاعدة التصنيع بإندونيسيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك إن الشركة تتطلع إلى فرص التصنيع المحتملة فى إندونيسيا بعد اجتماعه الأخير مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، وفقاً لموقع macrumors.

وخلال الاجتماع مع جوكو ويدودو، أكد كوك الاهتمام المتبادل بتعزيز التصنيع المحلي لدعم النمو الاقتصادي في إندونيسيا، وقال كوك للصحفيين: "تحدثنا عن رغبة الرئيس في رؤية التصنيع في البلاد، وهو أمر سننظر إليه.

وتسعى إندونيسيا بنشاط إلى جذب التصنيع الأجنبى لدعم تنميتها الاقتصادية، حيث تسعى إدارة ويدودو إلى أن تصبح مركزًا جديدًا للأعمال التجارية الدولية، وهذا يوفر فرصًا جديدة لشركة أبل فى سعيها لاستراتيجيتها لتقليل الاعتماد على التصنيع الصينى، والذى يتم تشغيله بشكل أساسى من قبل شريكها فى التجميع فوكسكون.

تسعى شركة Apple إلى تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها في مواجهة التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي والمخاطر الأخرى مثل اضطرابات الإنتاج الناجمة عن عمليات الإغلاق في الصين بسبب فيروس كورونا، ومع فتح عمليات نقل الإنتاج بالفعل في فيتنام والهند، تستكشف شركة Apple المزيد من التوسع في جنوب شرق آسيا.

وأضاف كوك: "أعتقد أن القدرة الاستثمارية في إندونيسيا لا حصر لها، وهناك العديد من الأماكن الرائعة للاستثمار، ونحن نستثمر ونؤمن بالدولة".

جاء الاجتماع بعد وقت قصير من زيارة كوك لفيتنام، حيث التقى برئيس الوزراء فام مينه تشينه، وفي هانوي، أوضح كوك خططًا لتعميق استثمارات شركة Apple وزيادة النفقات مع الموردين المحليين، مما يعزز التزام الشركة بتعزيز وجودها في المنطقة.