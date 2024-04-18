تكنولوجيا: AMD تعلن عن سلسلة رقاقات Ryzen Pro 8000 لأجهزة الحاسب المكتبي والمحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD مؤخراً عن سلسلة معالجات Ryzen Pro 8000 التي تنطلق بمعالجات NPU العصبية مدمجة، والتي تتميز بمسرع لتقنية الذكاء الإصطناعي.

تقدم AMD رقاقات AMD Ryzen Pro 8000 لدعم أجهزة الحاسب المكتبي، بينما تنطلق رقاقات Ryzen Pro 8040 لدعم أجهزة الحاسب المحمول.

وتأتي إصدارات Pro بآداء مخصص لدعم المهام الإحترافية بكفاءة، كما تدعم الرقاقات “Microsoft Pluton” لتشفير وحماية الذاكرة الإضافية، مع دعم مميزات الإدارة عن بعد.

كما تدعم سلسلة Pro 8000 معالجة لتقنية الذكاء الإصطناعي بقدرة 39 TOPS في أجهزة الحاسب المكتبي، وبقدرة 16 TOPS في أجهزة الحاسب المحمول.

أيضاً يدعم الجيل الجديد من معالجات AMD إستهلاك أقل للطاقة بقدرة تتراوح بين 45 إلى 65W، من جانب أخر ترتكز المعالجات الجديدة على دقة تصنيع 4 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، أي على عكس سلسلة Ryzen 7000، على أن تجلب عقدة التصنيع الجديدة تحسين في الكفاءة مقارنة بعقدة التصنيع السابقة والمميزة بدقة 5 نانونتر.

كما تأتي رقاقات Ryzen Pro 8000 بمعمارية Zen 4 في المعالجة، وRDNA 3 في كرت الشاشة، من جانب أخر لا يضم النموذج الرئيسي من السلسلة تقنية Ryzen AI.

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