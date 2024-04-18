تكنولوجيا: سوني تطلق تحديث جديد لأجهزة Soundbar بجودة أعلى في الصوتيات وحجم أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني مؤخراً عن جيل جديد من أجهزة Soundbar التي تنطلق بحجم أصغر وتحسينات في جودة الصوتيات، مع دعم التخصيص بكفاءة أعلى.

قدمت سوني جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة Bravia مؤخراً، كما كشفت أيضاً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة المكبرات الصوتية التي تتضمن Bravia Theater Bar 9 وهو أعلى إصدار في أجهزة soundbar الجديدة من سوني.

ويضم هذا الإصدار 13 من السماعات، إلا أنه يأتي بحجم أصغر بنسبة 36% مقارنة بالإصدار السابق، ويدعم تقنية Dolby Atmos وDTS:X وIMAX لتحسين جودة الصوتيات، أيضاً يتميز Bravia Theater Bar 9 بدفع صوت محيطي ويتوفر هذا الإصدار بسعر 1399 دولار.

أيضاً قدمت سوني جهاز Bravia Theater Bar 8 الذي يأتي بحجم أصغر ويضم 11 من السماعات لتجربة صوتية مذهلة، كما يدعم تقنيات Dolby Atmos وDTS:X وIMAX لتحسين جودة الصوتيات، أيضاً يقدم توازن ممتاز بين قوة الصوتيات والحجم.

ولتجربة المسرح المنزلي قدمت سوني جهاز Bravia Theater Quad الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق HT-A9، ويتميز بعدد 4 من المكبرات الصوتية اللاسلكية، ومكبرات رأسية بعدد 16 مكبر صوتي، ويدعم هذا الإصدار تقنيات Dolby Atmos وDTS:X وVRR وALLM.

وتتصل المكبرات عبر صندوق تحكم لاسلكي، إلا أن هذا الإصدار لا يضم مضخم للصوتيات، وينطلق Bravia Theater Quad بسعر 1799 دولار.

ولتجربة صوتية في مساحة محدودة تقدم سوني Bravia Theater U neckband بتصميم بشكل حرف “U”، وعمر شحن يصل إلى 12 ساعة، مع تقنية الشحن السريع، كما يدعم الإقتران باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، ويدعم تقنية Dolby Atmos مع أحدث أجهزة تلفاز سوني، ويتوفر هذا الإصدار بسعر 300 دولار.

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