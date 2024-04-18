تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتف Pura 70 Ultra بكاميرة رئيسية 1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن هاتف Pura 70 Ultra الذي يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بحجم 1 إنش، وتصميم ميكانيكي مستطيل.

ينطلق هاتف Pura 70 Ultra بشاشة LTPO OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 2500 nits، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من أحدث زجاج Kunlun.

وينطلق Pura 70 Ultra برقاقة معالج Kirin 9010 الجديدة التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، وتضم 8 من الأنوية، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 512 جيجا بايت و1 تيرابايت.

أيضاً تقدم هواوي هذا الإصدار بتصميم ميكانيكي مستطيل في وحدة الكاميرة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل على أن يدعم التصميم الميكانيكي إظهار الكاميرة عند التصوير، كما تأتي العدسة التلسكوبية الدوارة بهيكل آلي معقد اختبرته هواوي لمدة 300000 دورة.

وتدعم الكاميرة الرئيسية عدسات متغيرة بين f/1.6 – 4.0، وبعد بؤري 22.5مم، مع محرك XD لإلتقاط سريع للكائنات المتحركة، وتأتي كاميرة telephoto الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل، ببعد بؤري 90مم، وفتحة عدسات F/2.1 وميزة التثبيت البصري، وتدعم الكاميرة التكبير البصري حتى 3.5 مرة.

أيضاً تدعم لقطات macro من مسافة 5سم، ونمط “super macro” حتى 35 مرة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 40 ميجا بيكسل وبعد بؤري 13مم.

من جانب أخر تدعم هواوي الكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين جودة التصوير، وأيضاً إختيار لحذف الكائنات من الصور، أو تحرير الصور.

كما يدعم Pura 70 Ultra الإتصال المزدوج بالأقمار الإصطناعية Beidou وTiantong لإجراء المكالمات الصوتية، وإرسال الرسائل النصية، وأيضاً إرسال الصور.

ويتميز الهاتف بدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5200 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W إلى جانب الشحن العكسي بقدرة 20W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 4.2.

ويتوفر Huawei Pura 70 Ultra بعدد 4 من الإختيارات في الألوان، على أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1380 دولار.

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