شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitch يمنح جميع المستخدمين إمكانية الوصول إلى خلاصة الاكتشاف الخاصة به قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبر Twitch موجز اكتشاف للبث المباشر والمقاطع على الهاتف المحمول منذ العام الماضي، على أمل منح المستخدمين طريقة جديدة للعثور على القائمين على البث الجدد لمتابعتهم، وبالتالي قضاء المزيد من الوقت على المنصة.

الآن، أعلن موقع الويب أنه سيطرح الميزة لجميع المستخدمين في وقت لاحق من هذا الشهر، وستظهر الخلاصة أولاً كعلامة تبويب جديدة في تطبيق الهاتف المحمول وستسمح للمشاهدين بالتبديل بين خلاصة قابلة للتمرير للبث المباشر وخلاصة أخرى للمقاطع.

كما تشير أسمائهم، سيُظهر البث المباشر للمستخدمين عمليات البث من الأشخاص الذين يتابعونهم بالفعل والبث المستمر من الأشخاص الذين لا يعتمدون على سجل المشاهدة الخاص بهم. وفي الوقت نفسه، سيتم ملء خلاصة المقاطع بمقتطفات قصيرة من البث المباشر.

سيتمكن المستخدمون من الانضمام إلى عمليات البث المستمرة من البث المباشر من خلال النقر على الصور الرمزية لمقدمي البث للانتقال فورًا إلى وضع المسرح.

سيظهر Twitch أيضًا عندما يكون جهاز البث مباشرًا في موجز Clips، حتى يتمكن المشاهدون من التحقق منه من هناك أيضًا.

وفي حالة عدم وضوح الأمر، أوضحت Twitch في إعلانها أن خلاصة الاكتشاف ستكون فقط تجميعًا للتدفقات والمقاطع من الخدمة وأن منشئي المحتوى لا يمكنهم التحميل إليها مباشرة. وبعبارة أخرى، فإن تسليط الضوء على الموجز هو لعبة حظ، على الرغم من أن المقاطع المميزة ستعطى الأولوية على المقاطع غير المميزة.

ومع ذلك، فإن خلاصة الاكتشاف التي يتم إطلاقها هذا الشهر ليست في شكلها النهائى، قد يبدأ بعض المستخدمين في رؤية الموجز كصفحة رئيسية فعلية لهم في وقت ما من الشهر المقبل، وهو ما كان يدور في ذهن Twitch لهذه الميزة في المقام الأول.

وفى أوائل شهر مارس، قال الرئيس التنفيذي للشركة دان كلانسي إن الخدمة تمنح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها أول إعادة تصميم رئيسية لها منذ سنوات وأن موجز الاكتشاف سيكون بمثابة الصفحة المقصودة الجديدة.