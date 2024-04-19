شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح مساعد الذكاء الاصطناعى Meta AI .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Meta نسخة مطورة من Meta AI اليوم، مدعومة بنموذج اللغة الكبير المتقدم للشركة، Llama 3، حيث تم تصميم Meta AI الجديد الذي تمت ترقيته لمساعدة المستخدمين فى جميع استفساراتهم عبر تطبيقات ونظارات Meta.

ولتسهيل الوصول إليها، قامت Meta بدمج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها مع ميزات البحث فى التطبيقات الشائعة مثل WhatsApp وInstagram وFacebook وMessenger إلى جانب إطلاق موقعها الإلكتروني المخصص – meta ai.

وقالت الشركة، "نعمل على ترقية Meta AI من خلال نموذج Llama 3 AI الجديد والمتطور، والذي نحن مفتوح المصدر، ومع هذا النموذج الجديد، نعتقد أن Meta AI هو الآن مساعد الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً الذي يمكنك استخدامه بحرية.

وكانت Meta متاحة سابقًا في الولايات المتحدة فقط، وتقوم Meta الآن بتوسيع Meta AI إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة: أستراليا وكندا وغانا وجامايكا وملاوي ونيوزيلندا ونيجيريا وباكستان وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، مجانا، ومن خلال هذا التوسع، تسمح Meta للمستخدمين في هذه المناطق بالتفاعل مع Meta AI باللغة الإنجليزية عبر منصاتها بما في ذلك Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger.



وفقًا لـ Meta، فإن Meta AI الذي تمت ترقيته أسرع وأكثر دقة، ويوفر ميزات جديدة بفضل التقدم في نموذج اللغة الأساسي، Meta Llama 3، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من قوة Meta AI في مهام مختلفة بما في ذلك العثور على المطاعم، والتخطيط للرحلات، والدراسة، للامتحانات، أو توليد الإلهام التصميم.

موقع Meta AI وتكامل البحث



يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى Meta AI على موقع ويب مخصص (meta ai) للحصول على المساعدة في أشياء مثل حل المسائل الرياضية أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بدمج Meta AI مع وظائف البحث داخل Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger، يتيح ذلك للمستخدمين العثور على المعلومات في الوقت الفعلي دون تبديل التطبيقات.

تكامل واجهة Meta AI



يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى Meta AI مباشرة من ملف أخبار Facebook، ويمكنهم طرح أسئلة حول المنشورات التي يرونها على المنصة. على سبيل المثال، إذا رأى المستخدم صورة للأضواء الشمالية، فيمكنه أن يسأل Meta AI عن أفضل وقت في السنة لرؤيتها.

إنشاء الصور باستخدام Meta AI



مع التحديث الجديد، يعمل Meta أيضًا على جعل إنشاء الصور أسرع في Meta AI، وتتيح ميزة "تخيل" الجديدة للمستخدمين إنشاء صور من الأوصاف النصية في الوقت الفعلي. "سترى صورة تظهر عندما تبدأ في الكتابة - وسوف تتغير مع كل بضعة أحرف مكتوبة، حتى تتمكن من مشاهدة Meta AI وهو يعيد الحياة إلى رؤيتك"، كما جاء في منشور المدونة الرسمي.

والجدير بالذكر أن ميزة Imagine موجودة حاليًا في مرحلة تجريبية على WhatsApp وموقع Meta AI، ومع ذلك، تشير ميتا إلى أن الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي الخاص بها أصبحت الآن ذات جودة أعلى ويمكن أن تتضمن نصًا.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء عناصر متنوعة مثل أغلفة الألبومات أو لافتات الزفاف أو البحث عن إلهام للأزياء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Meta AI الآن القدرة على تحريك الصور أو تغيير أسلوبها أو تحويلها إلى صور GIF.

بينما يتم طرح تحديث Meta AI تدريجيًا، تعمل الشركة أيضًا بشكل متزامن على إتاحة الوصول إلى Meta AI على سماعة الواقع الافتراضي الخاصة بها، Meta Quest، وتخطط للتكامل المستقبلي مع المنصة ونظارات Ray-Ban Meta الذكية. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذه التحديثات في المستقبل.