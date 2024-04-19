شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق صاروخ شنتشو 18 إلى محطة تيانجونج الفضائية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الصين إرسال طاقمها القادم إلى محطة تيانجونج الفضائية، حيث توجد حاليا مركبة "شنتشو 18" الفضائية فوق صاروخ لونج مارش 2 إف، على منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية.

وقد تم نقل الصاروخ مسافة 0.93 ميل (1.5 كيلومتر) بالسكك الحديدية من مبنى التصنيع إلى المنصة في 17 أبريل، وفقًا لوكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية (CMSA).

وقالت CMSA إنه سيتم إطلاق شنتشو 18 في وقت مناسب في المستقبل القريب، ومع ذلك تشير إشعارات إغلاق المجال الجوي إلى أن الإطلاق إلى محطة تيانجونج الفضائية محدد حاليًا في حوالي الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 أبريل ومن المتوقع أن يتم توفير البث المباشر للإطلاق بالقرب من الإقلاع.

كما لم يتم الإعلان عن الطاقم بعد ، ومن المرجح أن يتم الكشف عن رواد الفضاء الثلاثة قبل يوم واحد من الإطلاق في حدث صحفي في ميناء جيوتشيوان الفضائي.

وفى الوقت نفسه، تستعد الفرق في الميناء الفضائي حاليًا للإطلاق ودراسة الحالات الطارئة، وقال يو يي، عضو مركز القيادة والسيطرة دونغفنغ في جيوتشيوان، بناء على خصائص المهمة، وضعنا أكثر من اثنتي عشرة خطط طوارئ وأجرينا أكثر من 50 تدريبا وتدريبات طوارئ لتعزيز التنسيق بين المواقع المختلفة .

ومن المتوقع أن تستمر مهمة شنتشو 18 حوالي ستة أشهر وأن يصل الطاقم إلى تيانجونج بعد حوالي سبع ساعات من الإطلاق، وهناك سيجتمعون مع رواد الفضاء الثلاثة في مهمة شنتشو 17 الذين يحتلون تيانجونج حاليًا.

رواد فضاء شنتشو 17 هم تانج هونجبو، وتانج شنج جيه، وجيانج شين لين موجودون على متن المحطة الفضائية منذ أكتوبر 2023، وسيشاركون في حفل تسليم مع الطاقم القادم قبل العودة إلى الأرض في مركبتهم الفضائية شنتشو 17 بعد بضعة أيام.



