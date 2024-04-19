شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيل تطبيقي واتساب وثريدز من متجرها فى الصين استجابة لقوانين البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة أبل تطبيقات واتساب وثريدز من متجر التطبيقات الخاص بها فى الصين، وذلك امتثالاً للقوانين التى تفرضها الصين فى البلاد بناءً على مخاوف الأمن القومى، وهو ما استجابت له أبل مباشرة.

ولن يتمكن مستخدمو أبل في الصين من العثور على تطبيقى WhatsApp وThreads وتنزيلهما من متجر التطبيقات بعد الآن، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز.

وقالت الشركة إنها سحبت التطبيقات من المتجر امتثالاً للطلبات التي تلقتها من إدارة الفضاء الإلكتروني، الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، "بناءً على مخاوف الأمن القومي، وأوضحت أنها "ملتزمة باتباع القوانين في البلدان التي تعمل فيها حتى عندما تختلف.

ويحظر جدار الحماية الصيني الكثير من التطبيقات والتقنيات غير المحلية في البلاد، مما يدفع السكان المحليين إلى استخدام VPN إذا كانوا يريدون الوصول إلى أي منها.

ويعد Meta's Facebook وInstagram من بين هذه التطبيقات، لكن WhatsApp وThreads متاحان للتنزيل حتى الآن ، ويأتي أمر الهيئة التنظيمية الصينية قبل وقت قصير من تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة، كما إن منطق إدارة الفضاء الإلكترونى بأن التطبيقات تشكل مصدر قلق للأمن القومى يعكس حجة المشرعين الأمريكيين لحظر TikTok في البلاد.

وفى الإصدار الحالى من مشروع القانون، سيكون أمام ByteDance عام لسحب TikTok، وإلا سيتم حظر منصة مشاركة الفيديو القصيرة من متاجر التطبيقات.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون، الذى يعد جزءًا من حزمة تتضمن أيضًا قرارات أخرى سيتم اتخاذها .