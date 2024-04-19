شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيتيح للمستخدمين إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي داخل الدردشة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ميتا نموذج الذكاء الاصطناعي Lama 3، والذي تم الترحيب به باعتباره أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها حتى الآن، وبهذا، تقوم Meta بتضمين ميزات الذكاء الاصطناعي في بعض تطبيقاتها مثل WhatsApp وMessenger وغيرها.

وأعلنت شركة Meta أنها ستجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق المراسلة WhatsApp، حيث سيتمكن مستخدمو WhatsApp قريبًا من إنشاء صور في الوقت الفعلي مباشرةً داخل التطبيق، وذلك بفضل تكامل ميزة Imagine الخاصة بـ Meta AI.

وقالت الشركة "إننا نجعل عملية إنشاء الصور أسرع، حتى تتمكن من إنشاء صور من النص في الوقت الفعلي باستخدام ميزة Imagine الخاصة بـ Meta AI، لقد بدأنا في طرح هذا اليوم كنسخة تجريبية على WhatsApp وتجربة الويب Meta AI في الولايات المتحدة، حيث ستشاهد صورة تظهر عندما تبدأ في الكتابة، وستتغير مع كل بضعة أحرف تكتبها، حتى تتمكن من مشاهدة Meta AI وهو يبث الحياة في رؤيتك.

وتتيح ميزة Imagine، التي يتم طرحها حاليًا كنسخة تجريبية في الولايات المتحدة، للمستخدمين إنشاء صور من الأوصاف النصية. عندما يبدأ المستخدمون في الكتابة، سيبدأ الذكاء الاصطناعي في صياغة صورة تتغير أو تتحسن مع كل كلمة يتم إدخالها. يوفر تمثيلًا مرئيًا جيدًا لأفكار المستخدم وأفكاره.

وستكون الصور المنتجة أكثر وضوحًا ودقة أعلى، مع إمكانات محسنة لتضمين النص داخل العناصر المرئية، سواء كان ذلك للاستخدام الشخصي، مثل إنشاء زينة أعياد الميلاد أو لافتات الزفاف، أو لأغراض مهنية مثل تصميم الأعمال الفنية للألبوم، تعد Meta AI بتقديم صور عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها.

علاوة على ذلك، تم تصميم ميزة Imagine لتكون تفاعلية، وسيقدم مطالبات واقتراحات، مما يشجع المستخدمين على تحسين مفاهيمهم الأولية وتكرارها، تضمن هذه العملية التعاونية بين المستخدم والذكاء الاصطناعي أن الصورة النهائية تتوافق بشكل وثيق مع الرؤية الأصلية للمستخدم.

لكن قدرات Meta AI لا تتوقف عند الصور الثابتة، ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا من الذكاء الاصطناعي تحريك إبداعاتهم، أو تطبيق أنماط فنية مختلفة، أو حتى تحويلها إلى صور GIF لسهولة المشاركة، يمثل هذا المستوى من التخصيص والمرونة خطوة مهمة إلى الأمام في الإبداع بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار Meta في دفع حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإن دمج Imagine في WhatsApp هو شهادة على التزام الشركة بتعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار، ومن خلال هذه الميزة الجديدة، من المقرر أن يصبح تطبيق WhatsApp ليس مجرد تطبيق مراسلة فحسب، بل منصة للإبداع، مما يمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بطرق لم تكن ممكنة من قبل.