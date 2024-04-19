شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تتجاوز 61 ألف دولار.. اعرف أسعار العملات المشفرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العملات المشفرة .. يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 61,815 دولارًا بعد أن سجلت خسارة بنسبة 0.23%، وهذه هي قيمة تداول البيتكوين في الهند، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة من Gadgets360.

وفي البورصات الدولية مثل Binance، يتم تداول Bitcoin بسعر 62,160.14 دولارًا، وبالنسبة لمعظم هذا الأسبوع، تمكنت بيتكوين من البقاء تحت ظل التقلبات، قبل حدث النصف الرابع الذي من المتوقع أن يحدث في الفترة ما بين 19 أبريل و21 أبريل.

وسجلت الأثير خسارة بنسبة 0.45 بالمئة يوم الجمعة، وبهذا، وصلت قيمة التداول للأصل إلى 2,999 دولارًا، على أداة تعقب أسعار العملات المشفرة الخاصة بـ Gadgets360، وعلى Binance، يتم تداول ETH بسعر 3,075.52 دولارًا .

ويتم تداول غالبية العملات المشفرة، اعتبارًا من يوم الجمعة، باللون الأحمر، فيما سجلت كل من Solana وCardano وRipple وShiba Inu وAvalanche وTron وPolkadot خسائر يوم الجمعة، كما ظلت Polygon وLitecoin وUniswap على الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة.



وفي خضم التقلبات المستمرة في سوق العملات المشفرة، يبلغ التقييم الإجمالي للقطاع 2.26 تريليون دولار (حوالي 1,88,78,119 كرور روبية)، حسبما يظهر CoinMarketCap، وبالقرب من البروتوكول، تمكنت Tether وUniswap وChainlink من رؤية مكاسب صغيرة على الرغم من التقلبات المستمرة.



