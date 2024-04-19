شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تنقذ أحد راكبي الدرجات بعد تعرضه للإغماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمرور الوقت، كان الفضل لشركة Apple في إنقاذ الأرواح بفضل ميزاتها الذكية عبر الأجهزة، وخاصة تلك الموجودة على iPhone وApple Watch، ففي حالة جديدة تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا في أجهزة أبل، أثبتت ميزة اكتشاف السقوط في Apple Watch أنها لا تقدر بثمن بالنسبة لراكب دراجة يبلغ من العمر 49 عامًا، حيث ساعدت الدراج على الحصول على رعاية طبية فورية بعد وقوع حادث هدد حياته.

ذكرت صحيفة نيويورك بوست قصة إريك زولينجر، وهو من سكان نيويورك يبلغ من العمر 49 عامًا، وأصبحت ميزة اكتشاف السقوط في Apple Watch منقذًا لحياته، حيث يتذكر زولينجر الحادث، ووصف رحلته المعتادة إلى المنزل بأنها تأخذ منعطفًا خطيرًا بسبب سوء الأحوال الجوية، خلقت حفرة "عمقها ثماني بوصات" مخبأة تحت طريق غمرته المياه عقبة غادرة، خيث علقت دراجته في خطر غير متوقع بالمياه، مما أدى إلى سقوطه وسقوطه على الرصيف.

وعلى الرغم من شدة السقوط، تمكن زولينجر من النهوض والسير على دراجته إلى المنزل، ومع ذلك، فقد لاحظ لاحقًا فقدانًا كبيرًا للدم من أنفه أثناء الاستحمام، وبعد محاولته الوقوف، أصيب بالدوار وأغمي عليه، فاصطدم جسده بجانب الحوض.

بمجرد سقوطه، تم تفعيل ميزة الكشف عن السقوط في Apple Watch الخاصة به، واتصل بسرعة برقم 911 وربطه بعامل الطوارئ، وعندما استعاد زولينجر وعيه، تفاجأ بسماع صوت عامل الهاتف وهو يتحدث معه عبر ساعته، ويسأله عن حالته الطارئة، ولم تتعرف ساعة Apple Watch على السقوط فحسب، بل قامت أيضًا بتنبيه جهات اتصال الطوارئ الخاصة به إلى موقعه.

وبفضل المكالمة، تمكن من تلقي المساعدة الطبية في الوقت المحدد، وأعرب زولينجر لاحقًا عن امتنانه لاستجابة الساعة السريعة، معترفًا بأنها أنقذت حياته على الأرجح، وأثبتت قدرة الساعة على إخطار خدمات الطوارئ تلقائيًا في اللحظات الحرجة أنها لا تقدر بثمن.

ميزة اكتشاف السقوط في ساعة أبل

قدمت شركة Apple ميزة اكتشاف السقوط في سلسلة ساعاتها مع ظهور Apple Watch Series 4 لأول مرة في سبتمبر 2018، وتسمح هذه الميزة لـ Apple Watch باستخدام مجموعة من المستشعرات لاكتشاف السقوط المحتمل.

وتتضمن هذه المستشعرات مقياس التسارع، الذي يكتشف التغيرات في الحركة، والجيروسكوب، الذي يراقب اتجاه الساعة، وعندما تستشعر الساعة تأثيرًا مفاجئًا وتغيرًا في الموضع يدل على السقوط، فإنها تبدأ تسلسل اكتشاف السقوط.

كلما تم اكتشاف السقوط، تهتز الساعة على معصم المستخدم، وتصدر إنذارًا، وتعرض تنبيهًا يسألك عما إذا كان المستخدم قد سقط. إذا كان المستخدم واعيًا وقادرًا على الحركة، فيمكنه تجاهل التنبيه أو الاتصال بخدمات الطوارئ مباشرةً. إذا لم يكن هناك استجابة، تفترض الساعة حدوث سقوط وتبدأ العد التنازلي مع تنبيه مسموع، مما يتيح وقتًا للإلغاء إذا لم يكن السقوط شديدًا.

إذا ظل المستخدم غير مستجيب بعد العد التنازلي، فستتصل الساعة تلقائيًا بخدمات الطوارئ. أثناء المكالمة، تظهر رسالة مسجلة مسبقًا لإعلام خدمات الطوارئ بأن Apple Watch قد اكتشفت سقوطًا وتوفر موقع المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، ترسل الساعة رسالة إلى جهات اتصال الطوارئ الخاصة بالمستخدم، لإعلامهم بالحادث ومكان وجود المستخدم.