تكنولوجيا: لينوفو تطلق القفل الذكي E20 المتوفر للطلب المسبق مقابل 399 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Lenovo على تصنيع الأقفال الذكية منذ فترة، وقد جمعت الشركة مجموعة جيدة من الأقفال. يعد القفل الذكي E20 هو أحدث إصدار متاح للطلب المسبق على JD.com بدءًا من 22 أبريل مقابل 399 يوان.

يعطي هذا القفل الذكي الأنيق الأولوية للأمان من خلال تصميم مقاوم ثلاثي يعالج انقطاع التيار الكهربائي ومحاولات الدخول القوية. أصبح فتح الباب الخاص بك أمرًا سهلاً باستخدام طرق E20 المتعددة.

فعند استخدام المسح الآمن لبصمات الأصابع مع خاصية الكشف بزاوية 360 درجة، تحصل على لمسة مخصصة.

ثم أدخل كلمة مرور وهمية مكونة من 20 رقمًا، مع خيار إضافة أرقام عشوائية لمزيد من الحماية.

توفر بطاقات الأبواب المشفرة المكونة من 17 قطاعًا طريقة وصول آمنة أخرى، بينما تمنح كلمات المرور المؤقتة عن بعد التي يتم إنشاؤها من خلال برنامج صغير دخول الضيف حتى بدون اتصال Wi-Fi.

وفي الحالات التي تحتاج فيها إلى مفتاح مادي، يتم تضمين فتحة مفتاح مخفية مع مفتاح ميكانيكي احتياطي. ولتحقيق أقصى قدر من الأمان، يمكن برمجة E20 ليتطلب مزيجًا من طريقتين أو أكثر لفتح القفل لتحقيق راحة البال المطلقة.

يعتبر الأمان هو جوهر جهاز Lenovo E20، فهو يتميز بأسطوانة قفل مضادة للسرقة ذات توصيل مباشر من الفئة C، وهو أعلى مستوى من الأمان متوفر في تصنيفات أسطوانة القفل.

سواء كنت تبحث عن طريقة مناسبة لفتح باب منزلك أو إعطاء الأولوية للأمان من الدرجة الأولى، فإن القفل الذكي Lenovo E20 يعد خيارًا غنيًا بالميزات وموثوقًا لمنزلك.

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