تكنولوجيا: جهاز MSI Pulse 17 AI 2024 المخصص للألعاب ينطلق بمعالج Intel Core Ultra 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن أحدث أجهزة الشركة المخصصة للألعاب Pulse 17 AI 2024 الذي يأتي بمعالج Intel Core Ultra 9، وكروت الشاشة RTX 4060 أو 4070، وينطلق بسعر يبدأ من 1506 دولار.

يتميز جهاز Pulse 17 AI 2024 بحجم شاشة 17 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 240Hz، وتأتي بتدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، لذا تقدم الشاشة أعلى جودة عرض في تشغيل الألعاب.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Intel Core Ultra 9-185H، ويأتي بإثنان من الإختيارات في كروت الشاشة بين NVIDIA GeForce RTX 4060 أو RTX 4070.

أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD، لذا سيتمتع المستخدم في هذا الإصدار بتحميل فائق السرعة في تشغيل الألعاب والتطبيقات، مع دعم تعدد المهام بسلاسة.

وتدعم MSI الجهاز بتقنية الذكاء الإصطناعي في محرك MSI AI وMSI AI Artist، على أن يعمل محرك الذكاء الإصطناعي على ضبط الإعدادات في الجهاز بشكل تلقائي وفقاً لأسلوب المستخدم المعتاد لتحسين الآداء في الألعاب.

بينما تعمل ميزة “MSI AI Artist” على دعم المستخدم بميزة إنشاء الصور والنصوص من خلال أوامر بسيطة لدعم المستخدمين بتجربة إبداعية.

أيضاً ينطلق الجهاز بتقنية “Cooler Boost” التي تعزز إستقرار حرارة الجهاز أثناء التشغيل المكثف للألعاب، مع تصميم جديد لنظام التبريد يتضمن أنابيب حرارية مشتركة تعمل على تشتيت الحرارة من وحدة المعالجة وكرت الشاشة، مع مروحة كبيرة مزدوجة لتعزيز كفاءة التبريد في الجهاز.

ويدعم Pulse 17 AI 2024 تقنية Wi-Fi 6E، كما يأتي بقدرة بطارية 90WHr، وللإتصال يضم الجهاز منفذ USB-C 3.2 Gen 2، و3 منافذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ RJ45، مع مدخل 3.5 للسماعات.

أيضاً تقدم MSI هذا الإصدار بتجربة صوتية قوية تتضمن دعم معايير Hi-Res لضمان تجربة صوتية lossless، كما تعزز البرمجيات أيضاً الصوتيات.

من جانب أخر يضم جهاز Pulse 17 AI 2024 لوحة مفاتيح بإضاءة RGB خلفية تعمل على تغطية 24 جزء في لوحة المفاتيح، كما تتضمن مميزات لتعزيز معايير الآمان والحماية مثل مفتاح فعلي لتبديل الكاميرة وقفل Kensington.

ومن المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من الجهاز بكرت شاشة RTX 4060 وسعر 1506 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بكرت شاشة 1506 دولار وسعر 1760 دولار.

المصدر