تكنولوجيا: أول الصور التي تكشف عن تصميم ساعة APPLE WATCH X القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد كُشِف عن أول الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم إصدار ابل القادم APPLE WATCH X.

أكدت عدد من التقارير على خطط ابل لإجراء تغيير كبير في تصميم إصدارها القادم من الساعات الذكية Apple Watch X، إحتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للشركة.

ولقد أوضحت التقارير أن التغيير المرتقب يتضمن براءة إختراع جديدة مع تقنيات متطورة في صناعة الساعات الذكية.

ولقد قدمت صفحة @ConceptCentral صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المتوقع لساعة ابل الذكية القادمة Apple Watch X والتي ترتكز على تفاصيل جاءت من ابل.

من جانب أخر أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير سابق إلى أن ابل تستعد لإطلاق Apple Watch Series 10 بتصميم جديد هذا العام، كما أشار إلى أن الإصدار الخاص بالذكرى السنوية العاشرة سيعرف ب”Apple Watch X”.

كما أشارت التوقعات إلى أن الساعة القادمة تأتي بميزة قياس نسبة السكر في الدم، إلى جانب مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم والتي تتضمن مراقبة تنفس المستخدم والتغييرات في عمق النوم، كما ستعمل على إطلاق تنبيهات في حالة توقف تنفس المستخدم أثناء النوم.

بينما تعمل ميزة قياس نسبة السكر في الدم على إظهار مستويات السكر للمستخدمين قبل التعرض لمرض السكر والتي تتم عبر قراءات التحليل الطيفي الذي يرتكز على إمتصاص الأشعة تحت الحمراء في الموجات القصيرة عبر تسليط الضوء على جلد المستخدم لرصد تركيز الجلوكوز في مجرى الدم.

من جانب أخر تشير التقارير إلى أن ابل تخطط لدعم ساعة Apple Watch X بتقنية عرض جديدة في الشاشة، والتي تهدف إلى خفض إستهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة وأيضاً تمديد العمر الإفتراضي للبطارية.

أيضاً من بين التغييرات المرتقبة في هذا الإصدار الشريط المغناطيسي، حيث تدعم ابل Watch X بنظام شريط مغناطيسي للإتصال بالساعة الذكية بهدف تغيير الأحزمة بسلاسة في الساعة الذكية، إلا أن هذه الميزة لن تتوافق مع الأحزمة القديمة لساعات ابل الذكية.

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