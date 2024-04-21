تكنولوجيا: نظام أندرويد يعمل على تحسين تجربة تشغيل الفيديو باستخدام برنامج ترميز الفيديو AV1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تطور حديث، أكد مدير تطوير نظام أندرويد، عارف ديكيسي، أن تحديث نظام التشغيل الذي تم إصداره في مارس 2024 قد تحول إلى برنامج ترميز VideoLAN مفتوح المصدر libdav1d، وبالتالي تحسين الدعم للفيديو المشفر بـ AV1.

يعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو تحسين تجربة تشغيل الفيديو على أجهزة أندرويد. وقال عارف ديكيسي، مدير تطوير البرمجيات في فريق برامج ترميز الفيديو والصور لنظام أندرويد:

“يرحب نظام أندرويد بـ dav1d، أفضل برنامج فك ترميز AV1. وهو رسمي! إذ تلقت جميع أجهزة أندرويد التي تعود إلى Android S برنامج الترميز الجديد هذا عبر الهواء“.

يمكن لمعظم الأجهزة فك تشفير 720p30 في البرنامج باستخدام dav1d. وتحتاج التطبيقات إلى الاشتراك في dav1d للاستفادة منه في الوقت الحالي، ولكنه سيصبح قريبًا وحدة فك ترميز برنامج av1 الافتراضية.

وفي شهر فبراير الماضي، أفاد مشعل الرحمن، أحد كبار المساهمين في Android Central، أن جوجل تخطط لطرح تحديث نظام Play الذي يمكّن libdav1d باعتباره وحدة فك ترميز برنامج AV1 الافتراضية لنظام أندرويد.

وقال إن برنامج الترميز libdav1d متاح على أجهزة Android 12+ مع تحديث نظام Google Play لشهر مارس 2024 أو الأحدث.

ومع ذلك، لا يزال برنامج الترميز libgav1 مستخدمًا بشكل افتراضي، لذا يتعين على التطبيقات الاشتراك يدويًا في استخدام libdav1d بدلاً من ذلك.

لقد بدأ موقع YouTube بالفعل في القيام بذلك (على الرغم من أن هذا أدى إلى نتائج مختلطة لبعض المستخدمين). وبالمقارنة مع libgav1، يعتبر libdav1d أكثر كفاءة وأداء بشكل ملحوظ في فك تشفير مقاطع فيديو AV1.

بالطبع، لا يزال يفضل استخدام وحدة فك ترميز الأجهزة المسرَّعة، ولكن العديد من الأجهزة لا تحتوي على وحدة فك ترميز HW AV1.

وتنص جوجل على أن معظم هواتف اندرويد يمكنها فك تشفير مقاطع الفيديو بدقة 720p30 من خلال libdav1d.

يعد هذا التحسن مهمًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى الأجهزة المنخفضة الجودة يمكنها تشغيل مقاطع فيديو AV1 عالية الجودة بسلاسة دون استهلاك الكثير من الطاقة.

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