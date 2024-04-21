تكنولوجيا: ظهور هاتف vivo S19 على موقع MIIT مما يشير إلى إطلاقه قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت التفاصيل الأولى حول هاتف vivo S19 القادم من سلسلة vivo S متوسطة التكلفة. وعلى ما يبدو، قد يأتي هاتف vivo S19 مزودًا بمعالج Snapdragon 7 Gen 3، وهو نفس المعالج الذي تم إصداره مسبقًا مع vivo S18.

وقام موقع Digital Chat Station بمشاركة بعض المعلومات حول هاتف vivo S19 على منصة Weibo، والآن يشارك فريق IT Home اكتشافهم لهاتف vivo S19 على موقع MIIT الصيني.

رصد فريق IT Home هاتفًا يحمل علامة Vivo التجارية برقم الطراز “V2364A” على موقع MIIT، ويُعتقد أنه هاتف Vivo S19 القادم.

وتشير شائعة أخرى متداولة حول الهاتف القادم إلى أنه سيأتي مع معالج Snapdragon 7 Gen 3، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف vivo S18.

وكانت شركة Vivo قد قدمت بالفعل سلسلة S18، والتي تضم ثلاثة هواتف في المجموع. تم إطلاق هواتف S18/S18e/Pro الحالية من vivo في ديسمبر 2023.

وقد تم تجهيز S18e بمعالج MediaTek Dimensity 7200، بينما يتميز S18 بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف S18 Pro مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 9200+.

وفي الوقت الحالي، هذه هي التفاصيل المعروفة حول هاتف vivo S19. موعد إطلاق الهاتف غير معروف بعد، ويمكننا القول أن هذه تسريبات أولية حول الهاتف.

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