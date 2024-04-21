شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤجل زيارته للهند بسبب التزامات تسلا الثقيلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إنه يؤجل زيارة إلى الهند كانت ستتضمن اجتماعًا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال الملياردير في منشور على موقع X: "لسوء الحظ، تتطلب التزامات تسلا الثقيلة للغاية تأجيل الزيارة إلى الهند، لكنني أتطلع بشدة إلى الزيارة في وقت لاحق من هذا العام".



وكان من المقرر في وقت سابق أن يزور ماسك الدولة الواقعة في جنوب آسيا لمدة يومين 21 و 22 أبريل للإعلان عن خطط لدخول السوق الهندية.

وكانت الزيارة حاسمة من حيث التوقيت لكلا الرجلين، و بدأت الهند التصويت في الانتخابات الوطنية حيث يسعى رئيس الوزراء مودي لولاية ثالثة بسبب الصعود الاقتصادي للبلاد ، والاستثمارات من المليارديرات مثل ماسك ستعزز جاذبيته بين الناخبين.

ويسعى Musk للحصول على إذن لشركة Starlink Inc التابعة لشركة SpaceX للعمل في ما سيكون إلى حد بعيد أكبر سوق لها، و تلقت Starlink بالفعل تأكيدات من الحكومة الهندية بأنها ستكون قادرة على بدء العمل في البلاد في أقرب وقت في الربع الثالث من هذا العام، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج في وقت سابق.