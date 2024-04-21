شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر مليارات المستخدمين.. علامة تدل على أن هاتفك تم اختراقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت شركة جوجل المستخدمين على فحص أجهزتهم بحثًا عن البرامج الضارة غير المرغوب فيها التي يمكنها سرقة بياناتهم وأموالهم، مشيرة إلى أن البرامج الضارة عبارة عن تعليمات برمجية أو برامج ضارة يمكنها مهاجمة جهازك بشكل سري.

ويمكن للبرنامج التسلل من خلال عدة طرق مختلفة ويمكن أن تكون النتيجة كارثية، وعلى سبيل المثال، يمكنه سرقة معلومات حساسة مثل بيانات اعتماد حسابك المصرفي، وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكنه مراقبة وتسجيل نشاط جهازك دون علمك.

وعلى أمل مكافحة البرامج الضارة، شاركت جوجل بعض النصائح المهمة مع المستخدمين - بما في ذلك خمس علامات تشير إلى الإصابة.

علامات البرامج الضارة

- قد تكون لديك برامج ضارة مثبتة على جهازك إذا واجهت إعلانات منبثقة وعلامات تبويب جديدة لن تختفي.

- علامة أخرى هي أن صفحة Chrome الرئيسية أو محرك البحث الخاص بك يستمر في التغيير دون إذنك.

- تعد رؤية ملحقات Chrome غير المرغوب فيها أيضًا مؤشرًا على وجود برامج ضارة.

- إذا لاحظت أن تصفحك قد تم اختراقه وإعادة توجيهك إلى صفحات أو إعلانات غير مألوفة، فهذه علامة مؤكدة أخرى

- وأخيرًا، تقوم جوجل بتوزيع تحذيرات منبثقة إذا اكتشفت برامج ضارة، لذا فإن التنبيهات حول فيروس أو جهاز مصاب تعد علامة كبيرة.

كيف تبقى آمنا

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل متصفحك يعمل كالمعتاد.

أول شيء تقترحه Google هو إعادة ضبط إعدادات المتصفح.

للقيام بذلك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح Chrome، وفي الجزء العلوي الأيسر، حدد المزيد.

من هناك، اضغط على الإعدادات، وحدد إعادة ضبط الإعدادات، ثم اضغط على استعادة الإعدادات إلى إعداداتها الافتراضية الأصلية.

بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق إعادة تعيين الإعدادات ومن المفترض أن تعود أدوات المتصفح إلى الوضع الافتراضي.

وأشارت جوجل إلى أنه "إذا قمت بإعادة ضبط إعدادات المتصفح لديك، فسيتعين عليك تشغيل بعض الإضافات".