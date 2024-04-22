تكنولوجيا: شركة أبل تتوقف عن إنتاج ملحقات FineWoven الصديقة للبيئة بسبب مخاوف تتعلق بالمتانة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة أبل قد أوقفت إنتاج ملحقات FineWoven الخاصة بها، وفقًا لتسريب جديد بواسطة المسرب Kosutami.

تم إطلاق هذه الملحقات في شهر سبتمبر الماضي كجزء من التزام شركة أبل بالاستدامة ويُقال إنها بديل دائم للجلد. ومع ذلك، يبدو أن ادعاءات الشركة بشأن المتانة لم تصمد بمرور الوقت.

شارك Kosutami، المعروف بالتسريبات الدقيقة المتعلقة بمنتجات أبل، على موقع X (تويتر سابقًا) أن الشركة أنهت إنتاج ملحقات FineWoven بسبب ضعف متانة المادة.

والآن بعد أن توقفت إكسسوارات FineWoven عن الإنتاج، ربما تكون شركة أبل تبحث عن مادة جديدة لمجموعة ملحقاتها المتطورة. ويقول المسرب انه لن يكون من الجلد.

كما كشف المسرب بدقة عن خطط أبل لأحزمة Apple Watch الجديدة وحافظات آيفون المطابقة المصنوعة من “مادة قماش منسوجة” قبل أكثر من شهر من إصدارها رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك، شارك Kosutami أيضًا الصور الأولى لإكسسوارات FineWoven قبل الإعلان الرسمي عنها مباشرةً.

وفي شهر سبتمبر الماضي، استبدلت شركة أبل إكسسواراتها الجلدية بمادة FineWven، بدعوى أنها أكثر صديقة للبيئة، ووصفوه بأنه “نسيج قطني فاخر ومتين” مصنوع من 68 بالمئة من البوليستر المعاد تدويره بعد الاستهلاك.

لم تكن الملحقات في متناول الجميع أيضًا. فعلى سبيل المثال، تكلف حافظات FineWen المخصصة لآيفون 59 دولارًا، ومحافظ MagSafe حوالي 59 دولارًا، وحاملات AirTag حوالي 35 دولارًا، وأساور Apple Watch حوالي 99 دولارًا.

ومع ذلك، كان استقبال العملاء لملحقات FineWoven سلبيًا، حيث أشارت الشكاوى إلى ضعف المتانة والجودة المخيبة للآمال.

المصدر