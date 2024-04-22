تكنولوجيا: ‏TCL تطلق أجهزة التلفاز Q10K Mini-LED التي تتميز بشاشة 4K ومعدل تحديث 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL عن سلسلتها التلفزيونية الرائدة Mini-LED Q10K في السوق الصينية إلى جانب أجهزة التلفاز T7K Mini LED.

يتوفر التلفاز بإصدارات 65 بوصة و 75 بوصة و 85 بوصة و 98 بوصة، بالاضافة إلى ميزات رائعة مثل معدل تحديث 4K 144 هرتز، وذروة سطوع عالية، ونظام تعتيم المنطقة للحصول على تباين استثنائي.

يستخدم تلفاز Q10K نظام إضاءة خلفية Mini-LED رائد في الصناعة مع عدد متفاوت من المناطق حسب حجم الشاشة (من 1512 للشاشة مقاس 65 بوصة إلى 2592 للشاشة مقاس 98 بوصة). وهذا يسمح بالتحكم الدقيق في السطوع والظلام، والحصول على لون أسود أعمق وإضاءة أكثر سطوعًا.

وتصل ذروة السطوع إلى 3800 نتس في المتر المربع، مما يوفر تحسنًا كبيرًا في أداء HDR.

علاوةً على ذلك، تعالج تقنية التحكم في الهالة العالمية التي طورتها TCL مشكلة Mini-LED الشائعة؛ التفتح أو الهالات حول الأجسام الساطعة.

يستخدم تلفاز Q10K شرائح باعثة للضوء على مستوى ميكرومتر مربع سداسي الشكل وعدسات دقيقة فائقة التكثيف لتقليل تأثيرات الهالة، مما يضمن الحصول على صورة واضحة ونقية.

كما يتميز التلفاز بشاشة XDR HVA واسعة الزاوية ومنخفضة الانعكاس، مما يوفر زاوية رؤية أوسع ووهجًا أقل مقارنةً بشاشات الإعلانات التقليدية المستخدمة في بعض أجهزة تلفاز Mini-LED.

يتميز Q10K أيضًا بشريحة تحسين الصورة TXR Mini LED من TCL، والتي تعمل مع المعالج الرئيسي Linyao Chip M2 لتقديم معايرة الصورة على مستوى البكسل للحصول على وضوح وتفاصيل استثنائية.

كما أن إعادة إنتاج الألوان مثيرة للإعجاب بنفس القدر، حيث يحقق Q10K نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 98 بالمئة، واستخدام تقنية Quantum Dot Pro 2024 من TCL للحصول على دقة ألوان استثنائية وطول العمر.

يتميز التلفاز أيضًا بنظام صوتي Hi-Fi قوي 2.1.2 قناة بقوة إجمالية تبلغ 90 وات ودعم Dolby Atmos.

يأتي Q10K مزودًا بميزات، بما في ذلك دعم Wi-Fi 6 وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت وأربعة منافذ HDMI 2.1 للاتصال عالي السرعة ومنافذ USB 3.0 للتخزين الخارجي.

يدعم الجهاز وظيفة NAS (التخزين المتصل بالشبكة) للوصول بسهولة إلى ملفات الوسائط المخزنة على محرك أقراص الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز التلفاز بمعدل تحديث متغير (VRR) وزمن وصول منخفض للغاية يبلغ 1.5 مللي ثانية، مما يقلل من تأخر الإدخال للحصول على تجربة ألعاب سريعة الاستجابة حقًا.

يتوفر تلفاز Q10K Flagship Mini LED بأسعار مختلفة:

إصدار 65 بوصة : بسعر 6499 يوان (915 دولارًا ) مع 1512 منطقة تعتيم

إصدار 75 بوصة : بسعر 8499 يوان (1196 دولارًا ) مع 2160 منطقة تعتيم

إصدار 85 بوصة : بسعر 10999 يوان (1549 دولارًا ) مع 2304 منطقة تعتيم

إصدار 98 بوصة : بسعر 19999 يوان (2816 دولارًا ) مع 2592 منطقة تعتيم

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