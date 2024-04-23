تكنولوجيا: هاتف Realme 12 Lite ينطلق بنفس مواصفات Realme C67 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن هاتف Realme 12 Lite الذي يأتي بنفس تصميم ومواصفات Realme C67 4G، وسعر يبدأ من 337 دولار.

قدمت Realme هاتف Realme C67 4G خلال العام الماضي بشاشة LCD ومعدل تحديث 90Hz، كما ضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 685، ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية.

وينطلق هاتف Realme 12 Lite بنفس المواصفات والتصميم، أيضاً يتوفر بألوان الأسود والأخضر الفاتح، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 14.

أيضاً ينطلق Realme 12 Lite بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي هذا الإصدار بمعايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 337 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 460 دولار.

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