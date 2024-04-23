تكنولوجيا: إطلاق سلسلة OPPO Reno11 5G في السعودية بتصميم أنيق وتجارب رائعة ونظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، عن توفر سلسلة هواتف أوبو رينو 11 بتقنية الجيل الخامس في الرياض اعتباراً من 22 أبريل 2024. وتقدم السلسلة الجديدة نسختين في المملكة العربية السعودية. وتجمع النسخة الأولى، OPPO Reno11 5G، بين الأناقة الجذابة ونظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح، تتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصور (OIS). وتتميز هذه النسخة بسماعات صوت استريو مزدوجة، مما يوفر ترفيهاً من الدرجة الأولى، وعمر بطارية طويل الأمد، وسرعات شحن استثنائية. وتتميز النسخة الثانية، OPPO Reno11 F 5G، بمظهر نابض بالحياة وآسر، وتتصدره كاميرا ثلاثية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجابكسل وشاشة AMOLED ذات حواف منحنية ملساء وبتردد 120 هرتز، مما يوفر مزيجاً مثالياً من الجماليات الحديثة والتجارب الذكية.

Reno11 5G: خبير في البورتريه بتفاصيل لم يسبق لها مثيل

يتدفق هاتف Reno11 بسهولة إلى حياتك بفضل تصميمه ثلاثي الأبعاد الرائع ذي الحواف الملساء المنحنية وجسمه النحيف ووزنه الخفيف. ومع سمكه البالغ 7.99 ملم فقط، والذي يشع بالأناقة، ووزنه البالغ 182 جرامًا، يسهل حمله على نحو أنيق ومريح، حتى بعد فترات طويلة من البث أو القراءة.

وعند استخدام Reno11، فإن شاشته ثلاثية الأبعاد، ذات الحواف الملساء المنحنية وتردد 120 هرتز، تجذب الانتباه بمقاسها الكبير البالغ 6.7 بوصة وتقنية العرض القوية.

وتزداد متعة التجربة الغامرة مع هاتف Reno11 من خلال الخواص الاستثنائية لشاشة AMOLED الرائعة التي تتميز بقدرة 10 بت والمضاءة بأكثر من مليار لون مختلف لتوفر طيفاً لانهائياً من التدرجات ذات المظهر الطبيعي، والمدعومة بتقنية HDR10+.

ويمكنك أن تحلق في عوالمك المبهجة برفع نبرة نغماتك المفضلة أو مقطوعاتك الهادئة مع وضع الصوت الفائق في هاتف Reno11، والذي يرفع مستوى الصوت بنسبة 300% من مكبرات الصوت الاستريو المزدوجة، كما يحسن مستوى الصوت أثناء المكالمة بنسبة تصل إلى 200%.

يمكنك أن تقترب من أهداف التصوير من خلال الكاميرا المقربة “تلي فوتو” التي تحظى بدقة 32 ميجابكسل وعدسة مقربة بقوة 2x تكافيء 47 مم، بما يتيح التقاط الصور من منظور مألوف يحاكي منظور العين البشرية. ولا يكتفي مستشعر Sony IMX709 الذي يدعم هذه التجربة بقوة 2x بالتقاط صور واضحة ومفصلة فحسب، بل يتميز أيضًا بترتيب أدق جزئيات الصورة (البيكسلات) بنظام RGBW لزيادة الحساسية للضوء بنسبة 60% وتقليل عناصر التشويش بنسبة 35% مقارنة بأجهزة الاستشعار التقليدية المماثلة.

وبفضل الكاميرا الرئيسية القوية فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل المزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة f/1.8 السريعة ومستشعر LYT600 الجديد من سوني، يمكنك أن تتوقع كاميرا رائعة ومتعددة الأغراض يمكنك الاعتماد عليها. وبالنسبة للمناظر الطبيعية الواسعة، تغطي كاميرا Reno11 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مجال رؤية شامل يبلغ 112 درجة.

وإلى جانب القدرات المتعددة في التقاط الصور الثابتة، يمكن لنظام الكاميرا في Reno11 أيضًا التقاط فيديو فائق الوضوح بدقة 4K باستخدام كل من الكاميرا الرئيسية وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل، حتى تتمكن من التسجيل ونشر الفيديوهات والتعبير عن نفسك دون التضحية بالجودة.

Reno11 F 5G: تصميم أنيق ومتانة مع تقنية IP65 لمقاومة الرذاذ

يتميز هاتف Reno11 F 5G بتصميم الجسيمات المغناطيسية الذي ينضح بالأناقة والرقي. وبفضل الجسم النحيف مع سمك يبلغ 7.54 ملم ووزن 177 جراماً، فإنه يضمن تجربة مريحة وينزلق بسهولة في الجيب. ويتوفر هاتف Reno11 F 5G بلون أمواج المحيط وخضرة النخيل، ويتميز بموجات متلألئة وبريق زجاجي بفضل تقنية OPPO Glow الحصرية. وعلاوة على ذلك، تضمن تقنية مقاومة الرذاذ IP65 قدرة هاتف Reno11 F 5G على العمل بسلاسة تحت المطر المنهمر.

وهاتف Reno11 F 5G جاهز لسنوات من الاستخدام، وقد اجتاز اختبارات الجودة للتعامل مع 100000 ضغطة على مفتاح مستوى الصوت، و200000 ضغطة على زر الطاقة، و20000 مرة لتوصيل وإخراج كابل USB-C. كل هذا يعني أنه يمكنك أن تكون واثقًا من أن هاتف Reno11 F 5G لن يخذلك.

وعندما يحين وقت التشغيل، تتألق شاشة AMOLED ذات الحواف الملساء المنحنية وتردد 120 هرتز بمقاسها الكبير البالغ 6.7 بوصة وتقنية العرض النابضة بالحياة في هاتف Reno11 F 5G. وتعمل حواف الشاشة الرقيقة مقاس 1.47 ملم على إنشاء تجربة شاشة كاملة تقريبًا، حيث تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 93.4% بما يقدم تجربة مشاهدة فريدة من نوعها.

وتتميز شاشة AMOLED ذات مقدرة 10 بت بجودة عالية بفضل إضاءة بأكثر من مليار لون تتيح تدرجات ذات مظهر طبيعي، وتتوافق مع ذروة سطوع تبلغ 1100 شمعة في المتر المربع، للحصول على رؤية واقعية ومتألقة. ويحافظ معدل التحديث الفائق والذي يبلغ 120 هرتز على سلاسة استعراض صفحات التواصل الاجتماعي بسهولة.

نظام التشغيل ColorOS 14 للعمل واللعب دون عناء

يقدم نظام التشغيل ColorOS 14 على هواتفReno11 أكثر من مجرد تجربة أنيقة، ويجعلها تجربة استثنائية تجمع بين الجمال والأمان والإنتاجية والموثوقية وطول العمر.

ومن خلال File Dock، يمكنك حفظ الصور أو النصوص أو الملفات بسهولة للوصول السريع من خلال السحب والإفلات عبر تطبيقاتك. وتلتقط وظيفة Smart Touch الصور والنصوص بل وتختار النصوص داخل الصور من لقطة الشاشة بسهولة. وأخيراً، تتيح خاصية فصل الصورة Smart Image Matting بسهولة وسرعة قص ما يصل إلى ست وضعيات من الصورة وحفظ الصورة في File Dock، حتى تتمكن من تحويلها إلى ملصق أو مشاركتها مباشرة مع تطبيق آخر.

وخلف الكواليس، يضمن الجيل التالي من محرك Trinity Engine في نظام ColorOS 14 أداءً سريعاً وسلساً. وتتيح خاصية إنعاش الذاكرة العشوائية ROM Vitalisation توفير ما يصل إلى 19 جيجابايت من المساحة الإضافية من مساحة تخزين إجمالية تبلغ 256 جيجابايت عن طريق ضغط البيانات غير المستخدمة وإزالة الملفات المكررة. ويمكن لخاصة إنعاش الذاكرة العشوائية الاحتفاظ بما يصل إلى 27 تطبيقاً قيد التشغيل في الخلفية لمدة 72 ساعة. وفي نفس الوقت، تتعلم خاصية تنشيط وحدة المعالجة المركزية (CPU Vitalisation) عادات الاستخدام وتحسن العمليات للحصول على تجربة أكثر سلاسة وأطول أمداً. وتعني ضمان سلاسة التدفق لمدة 48 شهراً من أوبو أيضاً أن Reno11 تم تحسينه ليناسب اليوم وغداً وسنوات قادمة.

تخلص من القلق بشأن البطارية واستمتع بالأداء المتميز مع سلسلة OPPO Reno11

تم تصميم سلسلة OPPO Reno11 لتوفر قوة وأداء استثنائيين لجميع احتياجاتك في المهام المتعددة والألعاب وإنشاء المحتوى. وبفضل دعمها بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7050، توفر هذه الهواتف الذكية حوسبة سلسة على بنية 6 نانومتر، مما يتيح تعدد المهام بسلاسة وأداء المهام الصعبة مثل التقاط الفيديو بدقة 4K.

يتميز هاتف Reno11 ببطارية تدوم طويلاً بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن لك إمكانية قضاء يوم كامل تستخدم الهاتف دون نفاد الطاقة. وتضمن تقنية البطارية المتقدمة من أوبو استخداماً طوال اليوم لمدة أربع سنوات. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، يأتي دور تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 67 واط لإنقاذك. وباستخدام الشاحن المرفق، يمكنك الوصول إلى مستوى 33% من الشحن في 10 دقائق فقط وتحقيق شحن كامل بنسبة 100% في 45 دقيقة فقط.

وبالمثل، تم تجهيز هاتف Reno11 F 5G بنفس مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7050، مما يوفر إمكانات حوسبة قوية. ومع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8 جيجابايت إضافية متوفرة مع توسيع ذاكرة الوصول العشوائي، يضمن الجهاز تعدد المهام بسلاسة دون إغلاق تطبيقات الخلفية.

التوفر والأسعار:

تقدم هذه السلسلة نسختين في المملكة العربية السعودية. الإصدار الأول OPPO Reno11 5G والذي يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت بسعر 1699 ريالاً سعودياً. والإصدار الثاني OPPO Reno11 F 5G، والذي يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت بسعر 1299 ريالاً سعودياً. يدعم كلا الطرازين امكانية توسعة الذاكرة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، مما يوفر مساحة واسعة لمكتبة من الأفلام والألعاب دون اتصال بالإنترنت، مما يجعل Reno11 الرفيق المثالي للرحلات المثيرة. سيتوافر OPPO Reno11 5G و OPPO Reno11 F 5G للطلب المسبق في السوق السعودي ابتداء من اليوم الموافق 23 أبريل مع هدايا قيمة بقيمة 898 ريال سعودي. كما يتوافر الجهازين الآن في متاجر التجزئة الكبرى في المملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة أوبو: https://www.oppo.com.

OPPO Reno11 5G: https://www.oppo.com/sa/smartphones/series-reno/reno11/

OPPO Reno11 F 5G: https://www.oppo.com/sa/smartphones/series-reno/reno11-f/

نبذة عن أوبو:

أوبو هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. ومنذ إطلاق أول هاتف محمول لها – Smiley Face – في عام 2008، تسعى أوبو بلا هوادة لتحقيق التناسق المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة. واليوم، توفر أوبو مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية وعلى رأسها سلسلتا Find وReno. وفضلاً عن الأجهزة، توفر أوبو أيضاً لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO+. وتوسعت أعمال أوبو إلى أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، مع أكثر من 40 ألف موظف يكرسون أنفسهم لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.