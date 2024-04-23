اعتبارا من الجمعة.. مواعيد العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، تزامنا مع بدء العمل بالمواعيد الصيفية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 ابريل 2024.

وجاءت المواعيد كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.