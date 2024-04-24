تكنولوجيا: تفاصيل تصميم OnePlus 13 وحجم الشاشة المميز لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل تصميم هاتف OnePlus 13 المرتقب من وان بلس، ومواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

أكدت التسريبات الأخيرة على أن هاتف OnePlus 13 سيكون من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 4، ولقد قدمت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” تفاصيل بعض من مواصفات OnePlus 13.

ولقد أشارت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن وان بلس تدعم هاتف OnePlus 13 بشاشة OLED LTPO بحجم 6.8 إنش، والتي تتميز بتصميم منحني micro، وتدعم جودة عرض 2K، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة مدمجة بتقنية فوق الموجات الصوتية.

من جانب أخر يضم OnePlus 13 إعدادات للكاميرة بنظام بؤري متعدد على غرار إصدار الشركة السابق، وأيضاً يأتي الهاتف بكاميرة periscope telephoto بتحسينات في التكبير البصري.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن هاتف وان بلس القادم يأتي بتصميم جديد في الغطاء الخلفي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي.

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