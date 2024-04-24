تكنولوجيا: Vivo تكشف عن علامتها التجارية الجديدة في تقنية التصوير “BlueImage”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo بشكل رسمي اليوم عن علامة “BlueImage” التجارية الجديدة في تقنية التصوير، والتي تقدم في هاتف Vivo X100 Ultra المرتقب.

طورت Vivo تقنية جديدة تستهدف تحسين آداء التصوير في هواتفها الذكية، والتي تعرف بعلامة “BlueImage” التجارية.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من الشركة أن تقنية “BlueImage” هي نظام جديد مطور من الشركة لترقية الصور التي يتم إلتقاطها بكاميرة الهواتف الذكية، كما يرتكز عمل هذا النظام على شرائح الشركة الخاصة.

من جانب أخر تؤكد شركة Vivo على أن تقنية التصوير الجديدة لن تنهي التعاون مع شركة “Zeiss”، كما تخطط الشركة لتوقيع إتفاقية جديدة مع عملاق تصنيع العدسات.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن تقنية “BlueImage” الجديدة ستقدم للمرة الأولى في هاتف الشركة القادم Vivo X100 Ultra، لذا نترقب الإعلان الرسمي لتأكيد هذه التفاصيل.

المصدر