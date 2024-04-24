شكرا لقرائتكم خبر عن "واتساب" و"سناب شات" الأكثر استخداما.. تفاصيل تقرير "إنترنت السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

تقرير إنترنت السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير إنترنت السعودية 2023، على هامش أعمال منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2024، حيث يتضمن التقرير أهم الإحصائيات والأرقام حول استخدامات الإنترنت في المملكة؛ بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال، الأمر الذي بدوره يساعد على بناء اقتصاد رقمي مزدهر.واستعرض التقرير مجموعة من المؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم في استخدام الإنترنت بالمملكة خلال عام 2023م، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف المستخدمين في المملكة يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، وأن ساعات الذروة خلال اليوم في الاستخدام كانت بين التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.ويعد يوم الجمعة أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع، ووصلت نسبة استخدام الهاتف المتنقل في تصفح الإنترنت إلى 98.9%، إضافة إلى شمول التقرير على دراسة لسلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني، حيث بلغت نسبة التسوق عبر الإنترنت 63.7%.وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية حول نمو انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، الذي وصلت نسبته إلى 99%، حيث وصل معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد إلى 44 جيجا بايت شهريًا ليصل إلى 3 أضعاف الاستهلاك العالمي.كما شمل التقرير تحليل سلوك المستخدمين في استخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها، حيث حلّ تطبيق "واتساب" ثم "سناب شات" ثم "يوتيوب" ضمن قائمة أعلى تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا في المملكة.كما تصدّر تطبيق "نفاذ" و" أبشر" و"توكلنا خدمات" قائمة أعلى التطبيقات الحكومية تحميلًا لعام 2023.