تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن محطة العمل المحمولة ThinkPad P1 Gen 7 الجديدة والمزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ThinkPad™ P1 Gen 7 الجديدة تأتي مزودة بمعالجات Intel® Core® Ultra ووحدات معالجة الرسوميات الاحترافية Intel vPro® وNVIDIA RTX وهي حاسوب يعمل بالذكاء الاصطناعي ومجهّز للارتقاء بسير عمل الذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي

الإعلان أيضاً عن أحدث أجهزة مجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي ThinkPad P16v i Gen 2 و P16s i Gen 3 و P14s i Gen5

23 أبريل 2024: أطلقت لينوفو اليوم أحدث عروض محطات العمل المحمولة التي تم تصميمها بدقة لتوفير القوة والأداء الاستثنائيين الضروريين للتعامل مع أعباء العمل المعقدة. وصممت أجهزة ThinkPad P1 Gen 7 وP16v i Gen 2 وP16s i Gen 3 وP14s i Gen 5 من لينوفو مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحويل الطريقة التي يتعامل بها المحترفون مع سير عمل الذكاء الاصطناعي. وقدمت لينوفو عبر التعاون مع شركاء القطاع Intel® وNVIDIA® وMicron® حواسيب قوية ومزودة بإمكانات الذكاء الاصطناعي التي تلبي متطلبات مهام الذكاء الاصطناعي المكثفة في العصر الحديث. ويشير تضمين معالجات Intel® Core™ Ultra ووحدة المعالجة العصبية المدمجة (NPU) ووحدات معالجة الرسوميات NVIDIA RTX™ Ada Generation إلى تقدم كبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز بدوره الأداء العام وقدرات الإنتاجية.

توفر أحدث محطات العمل المحمولة من سلسلة ThinkPad P والمدعمة بمعالجات Intel Core Ultra ووحدات معالجة الرسوميات NVIDIA RTX™ Ada Generation حواسيب مرنة وعالية الأداء وموفرة للطاقة ومجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي. وتم تخصيص وحدة NPU المدمجة للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي الخفيفة والمستمرة، بينما تقوم وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA بتشغيل معالجة الذكاء الاصطناعي اليومية الأكثر تطلباً. ويتيح هذا المزيج الأداء السلس والموثوق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهل مهام الموظفين الذين يؤدون مهام متنوعة تتراوح من النمذجة ثلاثية الأبعاد وتطوير المشاهد إلى الاستدلال والتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

قال روب هيرمان، نائب رئيس محطات العمل العالمية وأعمال عملاء الذكاء الاصطناعي لدى لينوفو: “صممت أحدث محطات العمل المحمولة من سلسلة Lenovo ThinkPad P مع أخذ احتياجات الموظفين كثيري التنقل بالاعتبار، لتوفر مزيجاً مثالياً من المعرفة في مجال محطات العمل ومستويات عالية من الأداء المجهز بإمكانات للذكاء الاصطناعي وسهولة التنقل. تمثل الحواسيب المحمولة الجديدة في سلسلة ThinkPad P قمة الابتكار في محطات العمل حيث صممت لدعم المحترفين المبدعين والمهندسين وعلماء البيانات في تأدية مهام العمل المعقدة أينما كانوا”.

ThinkPad P1 Gen 7: واحدة من أقوى محطات العمل المحمولة المجهزة بإمكانات الذكاء الاصطناعي من لينوفو

تُعدّ ThinkPad P1 Gen 7 محطة عمل متنقلة فائقة الأداء من لينوفو مصممة لأداء مهام تعلم الآلة المكثفة، مما يوفر المرونة للعمل في أي مكان. يكمل هيكل الألومنيوم المتميز للحاسوب مكوناته الداخلية القوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وهي مزودة بأحدث إصدار Intel® vPro وEvo وتتميز بمعالجات Intel Core Ultra ووحدة NPU المدمجة ووحدة معالجة الرسوميات للحاسوب المحمول NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation، مما يمكن ThinkPad P1 Gen 7 من توفير قوة وأداء مذهلَين. وتم تحسين محطة عمل لينوفو هذه لتلبية متطلبات معالجة الذكاء الاصطناعي بشكل فعال من خلال تسخير القوة التعاونية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة العصبية ووحدة معالجة الرسوميات.

يتميز الحاسوب المحمول الجديد بتصميم حراري معدني سائل ضمن طرازات مختارة مما يعزز أداء التبريد والموثوقية على المدى الطويل ويلبي متطلبات سير العمل الكثيف عندما تتطلب المهام المعقدة أقصى قدر من الأداء لفترات طويلة. وهو مزود بشاشة مقاس 16 بوصة تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 وحواف نحيفة توفر نسبة شاشة تبلغ 91.7% من حجم الهيكل الكلي. كما يتوفر الحاسوب بخيار شاشة OLED التي تعمل باللمس، ويعد حاسوب ThinkPad P1 Gen 7 المعتمد1 من ISV الجهاز المثالي لمنشئي المحتوى وعلماء البيانات ومطورو الألعاب ومتخصصو تطبيقات CAD. وصُمم P1 Gen 7 لتلبية احتياجات الموظفين الذين يعملون في بيئات العمل الهجينة، ويتضمن مزايا مثل شاشات الضوء الأزرق المنخفض وتقنية Dolby Vision® وخاصية معايرة الألوان للحصول على صور واضحة وحيوية.

علاوةً على ذلك، يُعد حاسوب ThinkPad P1 Gen 7 أول محطة عمل2 متنقلة في العالم تتضمن ذاكرة LPDDR5x LPCAMM2 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت. وتقدم LPCAMM2 التي أطلقتها شركة Micron في السوق بالتعاون مع لينوفو واحداً من أسرع حلول الذاكرة المعيارية الموفرة للطاقة في الحواسيب. وبفضل استهلاكها لطاقة أقل بنسبة تصل إلى 61% وتوفير مساحة بنسبة 64% مقارنةً بـDDR5 SODIMM3، توفر LPCAMM2 نطاقاً ترددياً أعلى ودعماً ثنائي القناة من خلال وحدة نمطية واحدة وتعتبر حلاً مثالياً للذاكرة عالية الأداء في محطات العمل المحمولة بما يلبي أحمال عمل الحواسيب التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

محطات عمل سلسلة Lenovo ThinkPad P ترتقي بمستويات الأداء المعزز بقدرات الذكاء الاصطناعي

تُعد محطات العمل المتنقلة المجهزة بإمكانات الذكاء الاصطناعي من لينوفو بمثابة تغيير جذري في إنتاجية المستخدم في مجموعة واسعة من القطاعات. وتتميز بقدرتها على تعزيز سير العمل، بدءاً من تحليل البيانات وحتى العمليات الإبداعية، وتوفر محطات العمل المتنقلة هذه الطاقة المتسارعة اللازمة حتى لأحمال العمل الأكثر تعقيداً. وهي مثالية لقطاعات مثل الهندسة والبناء والإنشاء والإعلام والترفيه والسيارات والرعاية الصحية، حيث تعمل محطات العمل المتنقلة من سلسلة ThinkPad P من لينوفو على تغيير الطريقة التي يعمل بها المحترفون وتعزز الكفاءة والابتكار في كل مهمة بفضل تصميمها الذي يلبي المتطلبات الناشئة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام.

تم تجهيز محطات العمل المحمولة ThinkPad P1 Gen 7 وP16v i Gen 2 وP16s i Gen 3 وP14s i Gen 5 الجديدة بمكونات متطورة توفر أداءً ممتازاً. قامت لينوفو بالتعاون مع Intel بتحسين أداء وقدرات أحدث سلسلة ThinkPad P بشكل كبير من خلال تضمين معالجات Intel Core Ultra المبتكرة حتى Core Ultra 9 185H. وتتميز هذه المعالجات بحزمة مدمجة متعددة المعالجات تتكون من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU) ووحدة معالجة الرسوميات المدمجة (GPU)، المصممة لتحسين أداء مزايا الذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 تطبيق4.

من جانبه قال روجر تشاندلر، نائب الرئيس والمدير العام لقطاع الحواسيب ومحطات العمل لدى Intel: “تخطو أحدث محطات العمل المحمولة من سلسلة ThinkPad P من لينوفو خطوة مهمة إلى الأمام من خلال تزويدها بمعالجات Intel Core Ultra المتطورة والمزودة بمحرك معالجة عصبي مخصص. وصممت هذه التقنية لتعزيز قدرات الحاسوب الشخصي المدعم بقدرات الذكاء الاصطناعي على الحواسيب المحمولة، كما تعمل هذه التقنية أيضاً على تحسين الأداء وكفاءة الطاقة وتمكين تجارب تعاونية فائقة، مما يسمح للمستخدمين بالإبداع لفترات أطول دون الحاجة إلى الشحن المستمر.

تعمل معالجات Intel Core Ultra على تحسين أداء إمكانات الذكاء الاصطناعي وتسهم أيضاً في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. على سبيل المثال، تعمل المعالجات على تسهيل التجارب التعاونية المحسنة مثل مؤتمرات الفيديو المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي تتضمن تمويه الخلفية وتأطير الوجه وإمكانيات تصحيح الاتصال بالعين. وتعمل وحدة NPU على تفريغ هذه المهام بشكل فعال من وحدة المعالجة المركزية أو وحدة معالجة الرسوميات، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%5. وبالتالي، يستطيع المستخدمون الاستمتاع بعمر بطارية أطول مما يقلل الحاجة إلى إعادة الشحن بشكل متكرر.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي ومعالجة الرسوميات للعمل مع مجموعات بيانات أكبر دون التضحية بالأداء، توفر أحدث مجموعة من محطات العمل المحمولة من لينوفو نماذج مختارة تم تكوينها باستخدام ما يصل إلى وحدة معالجة الرسوميات للحاسوب المحمول NVIDIA RTX 3000 Ada Generation، والتي توفر 300 تريليون عملية في الثانية6 (TOPS) لتحقيق مكاسب ضخمة في الإنتاجية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. وتقدم وحدات معالجة الرسوميات للحاسوب المحمول NVIDIA RTX Ada Generation المزودة بتقنية Tensor Core لمعالجة الذكاء الاصطناعي إمكانات قوية للذكاء الاصطناعي وتتبع الأشعة والرسوميات لمعالجة مجموعة متنوعة من مسارات العمل الإبداعية والتصميمية والهندسية الاحترافية. وتمنح NVIDIA AI Workbench لعلماء البيانات والمطورين حرية العمل والإدارة والتعاون عبر الحواسيب المحمولة ومحطات العمل والخوادم من لينوفو. تعمل محطة العمل المحمولة AI-Ready من لينوفو مع AI Workbench على تحسين الإنتاجية والكفاءة في مختلف سيناريوهات العمل، بدءاً من علم البيانات وحتى الضبط والاستدلال الدقيق للذكاء الاصطناعي.

يعتبر الوقت السلعة الأكثر قيمة بالنسبة للمبدعين وعلماء البيانات المحترفين. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المسرع بواسطة وحدة معالجة الرسوميات لتعزيز سير العمل في مجموعة واسعة من التطبيقات، تشمل أدوات إنشاء المحتوى والعرض وإنتاجية الأعمال. ويعمل التكامل السلس بين تقنية NVIDIA RTX ومعالجات Intel® Core™ Ultra على تعزيز الأداء العام، مما يتيح للمحترفين تقليل الوقت اللازم للوصول إلى النتيجة.

مجموعة محطات العمل المتنقلة ThinkPad المجهزة بالذكاء الاصطناعي من لينوفو

تُعرف محطات عمل لينوفو بالإضافة إلى أدائها بموثوقيتها وأمانها. وتفتخر لينوفو بإنتاج أجهزة عالية الجودة يستطيع العملاء الاعتماد عليها يوماً بعد يوم. ولا تعد أحدث محطات العمل من سلسلة ThinkPad P استثناءً، حيث تخضع لاختبارات MIL-SPEC الصارمة لضمان قدرتها على التعامل مع بيئات العمل الأكثر تطلباً. وتُعدّ مجموعة Lenovo ThinkShield من حلول الأجهزة والبرامج مثالية لأحدث محطات العمل المحمولة من سلسلة ThinkPad P، مما يوفر الأمان للجهاز والمعلومات الرئيسية. وتتضمن المزايا وحدة النظام الأساسي الموثوقة المنفصلة (dTPM) لتشفير بيانات المستخدم ونظام BIOS ذاتي الإصلاح لاستعادة إعدادات النظام السابقة، إذا لزم الأمر.

واستكمالاً لمجموعة محطات العمل المحمولة ThinkPad التي تعمل بتقنية Intel Core Ultra، أعلنت لينوفو أيضاً عن:

Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 الذي يمتاز بهيكل أنيق وشاشة مقاس 16 بوصة تمتلك نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، يعمل على سد الفجوة بين محطات العمل المتنقلة ذات المستوى المبتدئ والمتطور. ويضمن التبريد المتقدم مع التدفق الحراري المزدوج أقصى قدر من الأداء لأحمال العمل الكبيرة وتعدد المهام بكفاءة. ويتضمن دعماً لما يصل إلى وحدة معالجة الرسوميات للحاسوب المحمول NVIDIA RTX 3000 Ada Generation ، والتي تتفوق في الأداء وخفة الحركة وكفاءة التكلفة، مما يمكّن المبتكرين من معالجة البيانات المعقدة وتحليلها في الوقت الفعلي.

يوفر ThinkPad P16s i Gen 3 من لينوفو مزيجاً مثالياً من القوة والأداء في هيكل نحيف وخفيف الوزن مقاس 16 بوصة، ويعتبر ThinkPad P14s i Gen 5 واحداً من أنحف وأخف محطات العمل المحمولة من لينوفو، مع قابلية توسعة ممتازة وأداء فائق أثناء التنقل في هيكل مقاس 14.5 بوصة مع شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. وتدعم الحواسيب المحمولة الأنيقة عالية الأداء هذه ما يصل إلى وحدة معالجة الرسوميات للحاسوب المحمول NVIDIA RTX™ 500 Ada Generation وذاكرة DDR5 ، مما يجعلها متميزة في المعالجة المتسارعة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الذي يتضمن تطبيقات برمجية مثل AutoCAD® وRevit® وSolidWorks® والمزيد.

للمزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة محطات عمل لينوفو ببناء مستقبل أكثر ذكاءً وأسرع مجهزاً لبقدرات الذكاء الاصطناعي، تفضلوا بزيارة: https://techtoday.lenovo.com/us/en/workstations.

التوفر والسعر في الولايات المتحدة7

سيتوفر Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 بدءاً من مايو 2024، بسعر يبدأ من 2,619 دولار أمريكي.

سيتوفر Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 بدءاً من أبريل 2024، بسعر يبدأ من 2,279 دولار أمريكي.

سيتوفر Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3 بدءاً من مايو 2024، بسعر يبدأ من 1,859 دولار أمريكي.

سيتوفر Lenovo ThinkPad P14s i Gen 5 بدءاً من الربع الثاني من عام 2024، بسعر يبدأ من 1,829 دولار أمريكي.

Product Specifications

ThinkPad P1 Gen 7 ThinkPad P16v i Gen 2 Performance Processors Intel Core Ultra processors up to Core Ultra 9 185H OS Windows 11 Pro, Linux® certified 8 Memory Up to 64GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MT/s Up to 96GB DDR5 5600Mhz Storage 2 x PCIe 4×4 M.2 2280 SSD P1 Gen 7: Up to 8TB P16v Gen 2: Up to 4TB Graphics Options Integrated Intel Arc NVIDIA RTX 1000/2000/3000 Ada Generation GPU NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 GPU Integrated Intel Arc NVIDIA RTX 500/1000/2000/3000 Ada Generation GPU Display Options 16-inch 16:10, 91.7% STB ratio FHD+ IPS, 400nit, 100% sRGB, Low Blue Light QHD+ IPS, 500nit, 165Hz, 100% sRGB, Low Blue Light UHD+ OLED Touch, 400nit, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision 16-inch 16:10, 83.9% STB ratio FHD+ IPS, 300nit, 45% NTSC FHD+ IPS Touch, 300nit, 45% NTSC, Low Blue Light FHD+ IPS, 400nit, 100% sRGB, Low Blue Light UHD+ IPS, 800nit, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision Audio Dolby Atmos® Speaker System Dual Mics Dolby Audio® Dual Mics Camera FHD RGB (P16v i Gen 2 only) or 5MP RGB+InfraRed with privacy shutter Battery 90Whr (Customer Replaceable Unit) 90Whr Security Chip dTPM 2.0, fTPM Physical Match-on-Chip Touch Fingerprint Reader on Power button IR Camera option with Windows Hello facial recognition Webcam privacy shutter Human Presence Detection sensor Nano Kensington™ lock slot Connectivity Ports 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-C (10Gbps) 1 x USB-A (5Gbps) SD Express 7.0 Card Reader HDMI 2.1 Audio jack 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-A (5Gbps) RJ45 1.0Gbps SD Express 7.0 Card Reader HDMI 2.1 Audio jack Smart Card Reader (optional) Wireless Up to Wi-Fi 7 (P1 Gen 7 only); Wi-Fi 6E (P16v i Gen 2 only) Optional 4G LTE (P16v i Gen 2 only) Bluetooth® 5.3 Design Dimensions 354.40 x 241.20 x 17.05mm 13.95 x 9.49 x 0.67 inches 365 x 262 x 24.66mm 14.37 x 10.32 x 0.97 inches Weight Starting at 1.82kg / 4.03 pounds Starting at 2.22kg / 4.90 pounds Materials A Cover: 75% recycled aluminum C Cover: 90% recycled Magnesium D Cover: 55% recycle aluminum Speaker Enclosure: 90% PCC plastic Battery Pack: 90% PCC plastic ForcePad Magnet: up to 30% PCC plastic Key Caps: 85% PCC plastic 135W or 170W AC Adapter: 30% PCC plastic C Cover: 90% recycled Magnesium D Cover: 30% recycled PC/ABS plastic Speaker Enclosure: 90% PCC plastic Battery Pack: 90% PCC plastic Key Caps: 85% PCC plastic 135W or 170W AC Adapter: 30% PCC plastic

ThinkPad P16s i Gen 3 ThinkPad P14s i Gen 5 Performance Processors Intel Core Ultra processors up to Core Ultra 9 185H OS Windows 11 Pro, Linux certified Memory Up to 96GB DDR5 5600Mhz Storage Up to 2TB PCIe 4×4 M.2 2280 SSD Graphics Options Integrated Intel Graphics (single DIMM) Integrated Intel Arc (dual DIMM) NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GPU Display Options 16-inch 16:10, 87.7% STB ratio FHD+ IPS, 300nit, 45% NTSC FHD+ IPS Touch, 300nit, 45% NTSC, Low Blue Light UHD+ OLED, 400nit, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR500 True Black, Dolby Vision 14.5-inch 16:10, 87.7% STB ratio FHD+ IPS, 300nit, 45% NTSC, Low Blue Light QHD+ IPS Touch, 350nit, 100% sRGB, 90Hz, Low Blue Light QHD+ IPS, 350nit, 100% sRGB, 90Hz, Low Blue Light UHD+ IPS, 430nit, 100% DCI-P3, 120Hz, Low Blue Light, HDR400, TCON color calibration Audio Dolby Audio Dual Mics Camera 5MP RGB or 5MP RGB+InfraRed, with privacy shutter Battery 57Whr or 75Whr Security Chip dTPM 2.0, fTPM Physical Match-on-Chip Touch Fingerprint Reader on Power button IR Camera option with Windows Hello facial recognition Webcam privacy shutter Human Presence Detection sensor Nano Kensington™ lock slot Connectivity Ports 2 x Thunderbolt 4 2 x USB-A (5Gbps) RJ45 Gigabit HDMI 2.1 Audio jack Wireless Wi-Fi 6E Optional 4G LTE (P16s only) Bluetooth 5.3 Design Dimensions 361.50 x 248.60 x 21.13mm 14.24 x 10.06 x 0.81 inches 325.50 x 227.60 x 18.50mm 12.81 x 8.96 x 0.73 inches Weight Starting at 1.82kg / 4.01 pounds Starting at 1.61kg / 3.55 pounds Materials A Cover: 50% recycled aluminum C Cover: 90% recycled Magnesium D Cover: 50% recycle aluminum Speaker Enclosure: 90% PCC plastic Battery Pack: 90% PCC plastic Thermal Module: 50% PCC copper Key Caps: 85% PCC plastic 100W or 135W AC Slim Adapter: 90% PCC plastic

1 للحصول على القائمة الكاملة بشهادات ISV، تفضلوا بزيارة http://www.thinkworkstations.com/isv-certifications

2 استناداً إلى التحليل الداخلي لشركة لينوفو وMicron لأفضل 5 موردين عالميين لمحطات العمل المتنقلة الاحترافية المعتمدة من ISV

3 قياسات الطاقة بالمللي واط لكل ناقل 64 بت بنفس سرعة LPDDR5X مقارنةً بـSODIMM – المصدر Micron

4 قد تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي شراء البرامج أو الاشتراك فيها أو تفعيلها بواسطة موفر البرنامج أو النظام الأساسي، أو قد يكون لها متطلبات تكوين أو توافق محددة. التفاصيل على www.intel.com/PerformanceIndex. قد تختلف النتائج.

5 اختبار Intel على الأجهزة العامة. قد تختلف النتائج.

6 توفر وحدة معالجة الرسوميات للحاسوب المحمول NVIDIA RTX 3000 Ada Generation ما يصل إلى 319 TOPS – المصدر: NVIDIA – https://blogs.nvidia.com/blog/rtx-ada-ai-workflows/

7 قد يختلف السعر والتوفر حسب المنطقة الجغرافية وقد تكون المنتجات متاحة فقط في أسواق محددة. كل العروض خاضعة لمدى توفر السلعة. تحتفظ شركة لينوفو بحق تغيير عروض المنتجات والميزات والمواصفات في أي وقت ودون إشعار مسبق.

8 إصدارات نظام تشغيل المتوفرةتشغيل محددة متوفرة عبر التحميل المسبق أو الدعم المعتمد.