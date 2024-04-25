تكنولوجيا: iQOO تكشف النقاب رسمياً عن هواتف iQOO Z9 وiQOO Z9 Turbo وأيضاً iQOO Z9x

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO مؤخراً عن هواتف سلسلة هواتف iQOO Z9 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات الجديدة تشمل أعلى إصدار iQOO Z9 Turbo بقدرة بطارية 6000 mAh، ومعالج SD 8s Gen 3.

تنطلق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iQOO Z9 مع إصدار Z9 Turbo وهو أعلى إصدار من السلسلة الجديدة، والذي يتميز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

كما تضم السلسلة هاتف Z9 الذي يضم معالج Snapdragon 7s Gen 3، ويأتي أيضاً بقدرة بطارية 6000 mAh على غرار إصدار Turbo، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، بينما يأتي هاتف Z9x بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ويتميز هاتفي iQOO Z9 Turbo وZ9 بشاشات AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشات معدل تحديث 144Hz.

كما يأتي كلا الهاتفين بمستشعر سيلفي يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة، بينما يتميز Z9x بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ويضم هذا الإصدار كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتفي Z9 Turbo وZ9 بمستشعر LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويضم إصدار Turbo كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي Z9 بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وتعزز رقاقة Snapdragon 8s Gen 3 آداء هاتف Z9 Turbo، كما يأتي الهاتف برقاقة مخصصة لتحسين آداء الشاشة عند تشغيل الألعاب، أيضاً يضم Z9 Turbo غرفة بخارية بحجم أكبر، ويدعم معايير UFS 4.0 في سعة التخزين، ومعايير LPDDR5X في الذاكرة العشوائية، بينما يدعم هاتفي Z9 وZ9x معايير UFS 2.2 في سعة التخزين، ومعايير LPDDR4X في الذاكرة العشوائية.

وتنطلق الإصدارات الثلاثة بواجهة OriginOS 4، ونظام تشغيل Android 14، ومعايير IP64 في مقاومة الماء والأتربة.

ويتوفر iQOO Z9 Turbo بسعر يبدأ من 275 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يأتي هذا الإصدار بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأخضر، والأسود وأيضاً اللون الأبيض.

كما يتوفر iQOO Z9 بنفس إختيارات Turbo في الألوان مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 207 دولار، ويتوفر iQOO Z9x بألوان الأخضر، والأسود والأبيض بسعر يبدأ من 180 دولار.

المصدر