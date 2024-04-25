علوم وتكنولوجيا

بعد أن وصلت لـ 40 درجة .. الحرارة في القاهرة 25 وتوقع سقوط أمطار قد تصل لرعدية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن من المتوقع تعرض البلاد لغطاء سحابي على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما يوجد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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