تكنولوجيا: جوجل تعيد إطلاق جهاز Pixel Tablet بدون قاعدة توصيل ولكن مع القلم ولوحة المفاتيح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت جوجل جهاز Pixel Tablet في شهر يونيو من العام الماضي، وقد جاء حتى الآن مزودًا بقاعدة شحن مكبر الصوت في الصندوق؛ وهو اقتران فريد يهدف إلى جعله قابلاً للاستخدام كمكبر صوت ذكي عند إرساءه.

ومع ذلك، يشاع الآن أن جوجل تتخلى عن تجميع قاعدة الإرساء مع الجهاز اللوحي، وسوف تتوقف عن القيام بذلك في 10 مايو، وفقًا لأحد المسربين على X (تويتر سابقًا).

لن تتمكن من شراء قاعدة توصيل الأجهزة اللوحية، ولكن ستقوم جوجل بإصدار قلم ولوحة مفاتيح للحاسب اللوحي.

لن يتم تجميعها مع الجهاز اللوحي أيضًا، وبدلاً من ذلك سيتعين عليك شراؤها بشكل منفصل بتكلفة 100 يورو في اوروبا.

لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على القلم ولوحة المفاتيح، فسيكلفك ذلك 200 يورو بالإضافة إلى سعر الجهاز اللوحي.

سيكون كلا هذين الملحقين متاحين باللونين Hazel وPorcelain، وهما اثنان من الألوان الثلاثة لجهاز Pixel Tablet نفسه.

إذا توقفت جوجل عن تجميع قاعدة الإرساء مع جهاز Pixel Tablet، فإننا نأمل أن يحدث تخفيض دائم في الأسعار لتغطية الفرق في ما تحصل عليه مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على الحزمة.

ومع ذلك، هذا مجرد افتراضنا، حيث أن مصدر هذه الشائعات لم يلقي أي ضوء على هذا الوضع بالظبط.

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