تكنولوجيا: بيع جهاز Pixel Tablet من جوجل بشكل منفصل بسعر يبدأ من 446 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيصبح جهاز Pixel اللوحي من جوجل الجهاز الأخف وزنًا على الإطلاق. فبحسب ما ورد، ستقدم الشركة نسخة جديدة من الجهاز اللوحي، بسعر يبدأ من 446 يورو (حوالي 477 دولارًا أمريكيًا) على موقع البيع بالتجزئة الأوروبي، وهو أرخص بنسبة 34 بالمئة من الإصدار الأساسي المزود بحامل.

تضيف جوجل أيضًا لوحة مفاتيح Bluetooth وقلمًا لجهاز Pixel اللوحي. وتشير المصادر أيضًا إلى أن الجهاز اللوحي سيأتي بلونين، هما Hazel و Porcelain، ويوفر خيارات تخزين بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

تتراوح الأسعار بين 446 يورو و 553 يورو على التوالي (حوالي 477 دولارًا أمريكيًا و 592 دولارًا أمريكيًا).

وإذا كنت تفضل راحة الحامل، فسيظل جهاز Pixel Tablet ذو القاعدة متاحًا، ولكن بسعر أعلى يبلغ 679 يورو و 779 يورو (حوالي 727 دولارًا أمريكيًا و 834 دولارًا أمريكيًا).

تقوم جوجل أيضًا بإصدار لوحة مفاتيح Bluetooth وقلم لجهاز Pixel Tablet. تأتي لوحة المفاتيح بلونين لتتناسب مع الأجهزة اللوحية ومن المتوقع أن تكلف حوالي 100 يورو (حوالي 107 دولارات أمريكية).

لا يزال سعر القلم غير معروف، ولكن ترددت شائعات سابقًا أنه يبلغ حوالي 100 يورو أيضًا.

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