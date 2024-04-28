تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم Galaxy Watch7 مراقبة نسبة السكر في الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy Watch7 قريباً في الأسواق، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على دعم Galaxy Watch7 مراقبة نسبة السكر في الدم.

أكد تقرير جديد نشر في كوريا على أن الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية سيتضمن ميزة قياس مستوى السكر في الدم.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت في التقرير أن إجتماع ضم نائب الرئيس الأول لشركة Samsung Electronics ورئيس قسم الرعاية الصحية الرقمية مع أعضاء المجلس الاستشاري لشركة Samsung Health لبحث التقدم الذي توصلت إليه الشركة في تطوير تقنية مراقبة نسبة السكر في الدم بهدف دمج هذه التقنية في الأجهزة القابلة للإرتداء.

أيضاً كانت تقنية الذكاء الإصطناعي من بين التفاصيل التي تم مناقشتها خلال هذا الإجتماع، ومدى تأثير هذه التقنية في مميزات مراقبة الصحة، وتطوير هذه المميزات التي تشمل إكتشاف عدم إنتظام ضربات القلب، وإرتفاع ضغط الدم، إلا أن التقرير لم يوضح آلية عمل ميزة مراقبة السكر في الدم.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تخطط للكشف عن سلسلة Galaxy Watch7 في الحدث القادم في 10 من يوليو والذي تكشف فيه سامسونج عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي مع خاتم Galaxy الذكي، ورقاقة Exynos W940.

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